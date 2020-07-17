Прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження через статтю російського блогера про окупований Крим

Прокуратура АРК за зверненням Представництва президента України в АР Крим, почала кримінальне провадження за фактом розпалювання національної ворожнечі у публікації російського блогера про Крим.
У відомстві вказують, зокрема, на «розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності» в публікації під назвою «У Криму є три проблеми: вода, українські паспорти і кримські татари».
«В публікації наявні можливі прояви національної дискримінації у вигляді розпалювання міжнаціональної ворожнечі до кримськотатарського народу шляхом використання мови ненависті. В рамках кримінального провадження заплановано проведення лінгвістичної експертизи вказаної статті», – мовиться у повідомленні.
Зазначається також, що «вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення».
Ім’я та прізвище блогера в повідомленні не вказано.
Публікація зі згаданою назвою раніше з’явилася на інтернет-порталі «Бізнес онлайн» під авторством російського блогера Олександра Горного.
Після цього Представництво президента України в АРК звернулося до Прокуратури автономії з проханням перевірити дану публікацію на предмет розпалювання ворожнечі.
У коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Горний сказав, що йому «все одно, що там відкривають» і заявив, що це «не його стаття і не його заголовок».
«Це не моя стаття, не мої заголовки. Нехай відкривають, що хочуть проти того видання», – заявив блогер.
Він зазначив, що навіть не пам’ятає назву видання, в якому вийшов матеріал і тепер, як висловився Горний, «це проблема редактора цього видання».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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