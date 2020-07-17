Прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження через статтю російського блогера про окупований Крим

Прокуратура АРК за зверненням Представництва президента України в АР Крим, почала кримінальне провадження за фактом розпалювання національної ворожнечі у публікації російського блогера про Крим.

У відомстві вказують, зокрема, на «розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності» в публікації під назвою «У Криму є три проблеми: вода, українські паспорти і кримські татари».

«В публікації наявні можливі прояви національної дискримінації у вигляді розпалювання міжнаціональної ворожнечі до кримськотатарського народу шляхом використання мови ненависті. В рамках кримінального провадження заплановано проведення лінгвістичної експертизи вказаної статті», – мовиться у повідомленні.

Зазначається також, що «вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення».

Ім’я та прізвище блогера в повідомленні не вказано.

Публікація зі згаданою назвою раніше з’явилася на інтернет-порталі «Бізнес онлайн» під авторством російського блогера Олександра Горного.

Після цього Представництво президента України в АРК звернулося до Прокуратури автономії з проханням перевірити дану публікацію на предмет розпалювання ворожнечі.

У коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Горний сказав, що йому «все одно, що там відкривають» і заявив, що це «не його стаття і не його заголовок».

«Це не моя стаття, не мої заголовки. Нехай відкривають, що хочуть проти того видання», – заявив блогер.

Він зазначив, що навіть не пам’ятає назву видання, в якому вийшов матеріал і тепер, як висловився Горний, «це проблема редактора цього видання».