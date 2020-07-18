Росія в окупованому Криму викачує воду з-під землі. Якими будуть наслідки?

У Криму викачують воду. Російська влада шукає запаси під землею. За даними влади, підконтрольної Кремлю, на півострові нині – 3200 свердловин. Масштабне буріння розпочали, тому що дощі й зливи проблему води не вирішили, водосховища напівпорожні. За даними Гідрометцентру півострова, запаси й надалі зменшуються. На середину літа у Криму загалом близько 83 мільйонів кубометрів води – це на половину менше, ніж у цей самий період торік. Як зараз окупований Крим забезпечують водою? Підконтрольні Кремлю чиновники півострова за 6 років озвучили чимало варіантів вирішення водної проблеми, але зараз її вирішують за рахунок викачування вологи з-під землі. Чи є взагалі в них стратегія з цього питання та чи реально забезпечити населення півострова питною водою, коли не вистачає опадів? Як видобувають воду з-під землі і які будуть наслідки такого буріння для кримчан? Спеціально для кримчан редакція відкрила телефонну лінію – 8 800 301 69 75. Дзвінки безкоштовні. Ви також можете залишити звукове повідомлення. Якщо у вас є питання, проблема чи ситуація, яку ви не можете вирішити в Криму, – телефонуйте в редакцію Крим.Реалії.