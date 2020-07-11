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11 липня 2020, Київ 12:26
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Як Росія «підкуповує» Героїв України

Як Росія «підкуповує» Героїв України
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Як Росія «підкуповує» Героїв України

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Герої України чи Росії? Це спеціальний випуск Крим.Реалії, присвячений Героям України з Криму. За роки незалежності звання Героя України отримали 11 кримчан. Серед них льотчик-випробувач, винороб, доярка, науковці та громадські активісти. Після анексії півострова Герої України з Криму розділились: одні лишились вірними Україні, інші підтримали Росію, треті – пристосувались. То хто ж став колаборантом? Як Росія підкуповує українських героїв? Як Герої України живуть в анексованому Криму? Чи можна позбавити звання Герой України? У цьому спецвипуску ви дізнаєтесь історії таких Героїв України: Юрій Тішков, Февзі Якубов, Борис Дейч, Олександр Баталін, Микола Бойко, Катерина Гордєйчук, Віра Роїк, Олександр Бартєнєв, Сергій Кемський, Решат Аметов, Микола Багров.

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