Міжнародний майданчик з деокупації Криму буде без Росії – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не бачить Росію у створенні міжнародного майданчика з питання деокупації Криму. Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Сегодня».

Він вважає, що у 2014 році «зробили помилку», не створивши стабільний майданчик і формат щодо кримського питання. Саме тому, вважає Кулеба, зараз працювати над цим українській владі важче.

«Ми повинні бути чесними перед собою і відразу сказати, що Росія в цей формат не ввійде. Ми повинні створити платформу, яка буде виконувати три функції. Перша – допомагати нам тримати питання Криму серед пріоритетів міжнародного порядку денного. Друга дозволить координувати зусилля максимальної кількості учасників, забезпечувати політику невизнання Криму і санкційної політики щодо Росії у зв’язку з цим. Третя – там повинен бути дуже важливий сегмент – це захист прав людини на окупованому півострові», – пояснив глава МЗС.

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Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.