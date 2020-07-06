Крим стане прикладом успішної деокупації в XXI столітті – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що в XXI столітті Україна покаже приклад успішної деокупації захопленої території на прикладі анексованого Росією Криму. Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
«У XX столітті була прекрасна деокупація території Ельзасу, в якому я мав можливість три роки проживати, представляючи інтереси України в Раді Європи, досвід якого я активно вивчав. Я хочу сказати інше, що навіть якщо б таких випадків не було, це не означає, що ми повинні скласти руки і нічого не робити. Якщо в XXI столітті таких випадків не було, значить буде. І він буде створений нашими руками. І це буде деокупація Криму», – зазначив Кулеба.
На початку липня в Києві представили єдиний державний підхід до деокупації Криму.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого візиту в Берлін 2 червня заявив, що Київ обговорює з міжнародними партнерами створення міжнародної переговорної платформи «про неминучу деокупацію Криму».
На останній пресконференції в Києві у травні президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не відступає від позиції повернення під свій контроль окупованих територій, в тому числі анексованого Криму.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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