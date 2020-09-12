Дніпро заболочується через перекритий канал? Такі фейки тиражує російська пропаганда. Про це в ток-шоу «60 минут» розповідає Скабеєва, у Криму – говорить Аксьонов, а на материковій частині України – Медведчук. Усі вони переконують – Україна сама потерпає через перекриття Північно-Кримського каналу і тому їй потрібно знову подавати воду Криму. Нібито через закритий канал підтоплюються і опріснюються землі Херсонщини. Крим.Реалії опитали фахівців, і роз'яснюємо російським політикам та пропагандистам, чи є заболочення річки Дніпро, куди дівається дніпровська вода, яка раніше постачалася в Крим, що таке скидання води з північно-кримського каналу і чи загрожує щось півдню України. У Сімферополі та Сімферопольському районі запровадили найжорсткіший – третій етап водопостачання. Воду дають за розкладом, але розподіляють її не справедливо – кажуть кримчани. Інше нововведення – діжки з водою встановили прямо на вулицях. Щоправда і в них води вистачає не всім. Кримчани масово жаліють на якість води з кранів, і публікують в соцмережах воду бурого кольору.