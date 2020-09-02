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02 вересня 2020, Київ 15:59
Фотогалереї

«Скіфське золото» українського Криму: історія у фото

Шість років тому стіни кількох музеїв Криму покинули близько п'ятиста експонатів часів скіфської епохи. Ці стародавні вироби мають велику історичну та культурну цінність для України і світу, говорять дослідники. Експонати повинні були провести півроку в музеї Аллард Пірсона в Амстердамі і повернутися назад. Але все змінили події весни 2014 року.

На момент закінчення експозиції в Амстердамі Крим був анексований вже кілька місяців. Нідерланди не визнали анексію півострова, тому в музеї Пірсона не знали, як і куди повертати експонати. Частина експозиції, яка приїхала з Києва, повернулася в українську столицю, а колекція з Криму вже шість років чекає судового рішення в сховищах нідерландського музею.

Зараз на неї претендують чотири музеї на півострові. Вони наполягають, що мають право керувати музейною колекцією та називають «скіфське золото» культурним надбанням Криму, а не всієї України. Також кримські музеї посилаються на договори про надання експонатів для виставки, які вони підписували згідно з українським правом.

У владі заявляють, що цінності належать не кримським музеям, а державі. Також існують побоювання, що, якщо «скіфське золото» передадуть на півострів, воно потрапить під контроль Росії і буде втрачено для України. Крім того, вважається, що суддя, який зараз веде справу «скіфського золота», може бути упередженим – мовляв, він має зв'язки із Росією. 2 вересня в Амстердамі вирішать, чи буде він далі займатися цим судовим процесом.

Наші колеги Крим.Реаліі відтворили в фотографіях непросту історію унікальної скіфської колекції.

Амстердам, Нідерланди. Жінка розглядає експонати виставки &laquo;Крим: золото і таємниці Чорного моря&raquo; в музеї Аллард Пірсона. Через десять днів після її візиту виставка закінчиться, проте велика частина скіфських реліквій так і не повернеться з Амстердама у визначений термін
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Амстердам, Нідерланди. Жінка розглядає експонати виставки «Крим: золото і таємниці Чорного моря» в музеї Аллард Пірсона. Через десять днів після її візиту виставка закінчиться, проте велика частина скіфських реліквій так і не повернеться з Амстердама у визначений термін
Експонати прибули до Амстердама з Києва, Сімферополя, Севастополя, Керчі та Бахчисарая
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Експонати прибули до Амстердама з Києва, Сімферополя, Севастополя, Керчі та Бахчисарая
Колекція, яку представляли в Амстердамі, складається з унікальних історичних артефактів
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Колекція, яку представляли в Амстердамі, складається з унікальних історичних артефактів
Страхова вартість предметів мистецтва становить близько 1,57 мільйона доларів (понад 40 мільйонів гривень). Скіфи створювали з металів справжні витвори мистецтва, поєднуючи техніки лиття, кування та інкрустації
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Страхова вартість предметів мистецтва становить близько 1,57 мільйона доларів (понад 40 мільйонів гривень). Скіфи створювали з металів справжні витвори мистецтва, поєднуючи техніки лиття, кування та інкрустації
На цій світлині 2014 року &ndash; експозиція одного з музеїв у Сімферополі, звідки частина експонатів вирушила до Нідерландів. Пізніше цей і ще три кримських музею судитимуться за повернення цінностей
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На цій світлині 2014 року – експозиція одного з музеїв у Сімферополі, звідки частина експонатів вирушила до Нідерландів. Пізніше цей і ще три кримських музею судитимуться за повернення цінностей
Незабаром після відкриття виставки в музеї Аллард Пірсона сталася анексія Криму. Нідерланди не визнали її, як і більша частина світової спільноти. Тоді перед музеєм постало питання, куди і як повертати експонати
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Незабаром після відкриття виставки в музеї Аллард Пірсона сталася анексія Криму. Нідерланди не визнали її, як і більша частина світової спільноти. Тоді перед музеєм постало питання, куди і як повертати експонати
Свою претензію на колекцію заявили музеї тоді вже анексованого Росією Криму, подавши колективний позов. Українська влада&nbsp;стверджує, що експонати не є власністю кримських музеїв, а належать державі Україна. Вони побоюються, що предмети культурної спадщини потраплять під контроль Росії
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Свою претензію на колекцію заявили музеї тоді вже анексованого Росією Криму, подавши колективний позов. Українська влада стверджує, що експонати не є власністю кримських музеїв, а належать державі Україна. Вони побоюються, що предмети культурної спадщини потраплять під контроль Росії
У музеї Аллард Пірсона вирішили дочекатися рішення суду або угоди між сторонами. Останні шість років, поки йдуть судові тяжби, &laquo;скіфське золото&raquo; знаходиться в цій будівлі у серці Амстердама. Його зберігання, а також суди за артефакти вже обійшлися музею Аллард Пірсона в сотні тисяч євро
8 У музеї Аллард Пірсона вирішили дочекатися рішення суду або угоди між сторонами. Останні шість років, поки йдуть судові тяжби, «скіфське золото» знаходиться в цій будівлі у серці Амстердама. Його зберігання, а також суди за артефакти вже обійшлися музею Аллард Пірсона в сотні тисяч євро
На цьому золотом скіфському шоломі IV століття до нашої ери зображені сцени битви, а також зняття скальпа з убитого. Шолом знайшли у 1988 році в одному з курганів в Донецькій області
9 На цьому золотом скіфському шоломі IV століття до нашої ери зображені сцени битви, а також зняття скальпа з убитого. Шолом знайшли у 1988 році в одному з курганів в Донецькій області
Цей старовинний артефакт &ndash; один із тих експонатів, які все ж повернулися з Нідерландів в Україну. Все тому, що він зберігався не в кримському музеї, а в Києві &ndash; у Музеї історичних коштовностей України при Києво-Печерській Лаврі
10 Цей старовинний артефакт – один із тих експонатів, які все ж повернулися з Нідерландів в Україну. Все тому, що він зберігався не в кримському музеї, а в Києві – у Музеї історичних коштовностей України при Києво-Печерській Лаврі
У Нідерландах залишаються лише ті експонати, які зберігалися в Криму. У грудні 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення передати &laquo;скіфське золото&raquo; Києву, проте музеї півострова подали апеляцію. Вони посилаються на українське право, згідно з яким передали експонати на виставку в Амстердам і яке дозволяло музеям управляти колекцією. Тепер подальша доля реліквій вирішується у цій будівлі &ndash; в Палаці юстиції, у Апеляційному суді Амстердама
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У Нідерландах залишаються лише ті експонати, які зберігалися в Криму. У грудні 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення передати «скіфське золото» Києву, проте музеї півострова подали апеляцію. Вони посилаються на українське право, згідно з яким передали експонати на виставку в Амстердам і яке дозволяло музеям управляти колекцією. Тепер подальша доля реліквій вирішується у цій будівлі – в Палаці юстиції, у Апеляційному суді Амстердама
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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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