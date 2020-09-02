«Скіфське золото» українського Криму: історія у фото

Шість років тому стіни кількох музеїв Криму покинули близько п'ятиста експонатів часів скіфської епохи. Ці стародавні вироби мають велику історичну та культурну цінність для України і світу, говорять дослідники. Експонати повинні були провести півроку в музеї Аллард Пірсона в Амстердамі і повернутися назад. Але все змінили події весни 2014 року.



На момент закінчення експозиції в Амстердамі Крим був анексований вже кілька місяців. Нідерланди не визнали анексію півострова, тому в музеї Пірсона не знали, як і куди повертати експонати. Частина експозиції, яка приїхала з Києва, повернулася в українську столицю, а колекція з Криму вже шість років чекає судового рішення в сховищах нідерландського музею.



Зараз на неї претендують чотири музеї на півострові. Вони наполягають, що мають право керувати музейною колекцією та називають «скіфське золото» культурним надбанням Криму, а не всієї України. Також кримські музеї посилаються на договори про надання експонатів для виставки, які вони підписували згідно з українським правом.



У владі заявляють, що цінності належать не кримським музеям, а державі. Також існують побоювання, що, якщо «скіфське золото» передадуть на півострів, воно потрапить під контроль Росії і буде втрачено для України. Крім того, вважається, що суддя, який зараз веде справу «скіфського золота», може бути упередженим – мовляв, він має зв'язки із Росією. 2 вересня в Амстердамі вирішать, чи буде він далі займатися цим судовим процесом.



Наші колеги Крим.Реаліі відтворили в фотографіях непросту історію унікальної скіфської колекції.