Джапарова розповіла про перебіг справи щодо «скіфського золота»

У випадку порушення провадження у Верховному суді Нідерландів музейна колекція експонатів виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі», відомих як «скіфське золото», не повернеться в Україну до завершення касаційного провадження. Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

«Якщо Апеляційний суд м. Амстердам залишить чинним рішення суду першої інстанції на користь України, то юридичний радник кримських музеїв, імовірно, подасть касаційний позов до Верховного суду Нідерландів. У випадку порушення провадження у Верховному суді музейна колекція не повернеться в Україну до завершення касаційного провадження», – наголосила Джапарова.

Заступниця міністра зазначила, що від української сторони в суді виступили заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, заступниця міністра культури інформаційної політики Світлана Фоменко, а також юридичний радник України Berg Stoop & Sanders.

«Наша позиція чітка: «спірна частина» музейної колекції є державною власністю України, яка не підлягає відчуженню», – додала перша заступниця глави МЗС.

22 квітня Апеляційний суд Амстердама продовжив слухання у справі про експонати виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі», відомих як «скіфське золото», які перед окупацією Росією Криму демонструвалися у Нідерландах в музеї Алларда Пірсона.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію. Україна вимагала від музею повернути експонати.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердаму (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну. Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».

11 березня 2020 року суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення колекції «скіфського золота» Україні.