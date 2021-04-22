Суд в Амстердамі продовжує слухання у справі про «скіфське золото» – Єнін

Апеляційний суд Амстердама у четвер продовжив слухання у справі про експонати виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі», відомих як «скіфське золото», які перед окупацією Росією Криму демонструвалися у Нідерландах в музеї Алларда Пірсона, повідомив у фейсбуці заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

«Мова йде не тільки про виставку та її цінні експонати. І те, що насправді відбувається, це спроба позбавити Україну її культурних цінностей. У своєму виступі у залі засідань наголосив: Росія вилучила все майно України в Криму, починаючи від державних банків та підприємста і закінчуючи культурною спадщиною», – написав Єнін.

Він наголосив, що Україна і Нідерланди є сторонами Конвенції ЮНЕСКО 1970 року, яка встановлює основні правила розгляду справ, і обидві країни зобов’язані вжити заходів для запобігання будь-якій незаконній передачі права власності на культурні цінності.

«Уряд України переконаний в неприпустимості порушення Конвенціі ЮНЕСКО 1970 року, передавши спадщину в руки агресора, оскільки так звані кримські музеї насправді є фантомними установами, які представляють Росію. Експонати виставки належать державі Україна – і мають повернутись до Держави Україна», – повідомив Єнін, наголосивши, що про все це сповістив суд в Амстердамі.

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Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію. Україна вимагала від музею повернути експонати.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердаму (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну. Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».

11 березня 2020 року суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення колекції «скіфського золота» Україні.