Україна очікує об’єктивного розгляду справи про скіфське золото Амстердамським судом – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав «важливою перемогою» рішення Апеляційного суду Амстердама щодо відводу судді у справі про скіфське золото та зазначив, що Україна розраховує на об’єктивний розгляд справи.

«Важлива перемога у справі Скіфського золота. Сьогодні апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України про відвід одного з суддів, у неупередженості якого були сумніви. Україна надалі захищатиме свої інтереси, розраховує на об’єктивний розгляд і перемогу справедливості», – написав Кулеба у твітері.

Раніше Україна подала запит про відвід судді у зв’язку з виявленням додаткових матеріалів, які свідчать про упередженість судді та його зв’язки з Росією.

У липня перша заступниця голови МЗС Еміне Джеппар заявила, що Росія «штучно розтягує процес по «скіфському золоту», вкладає в нього багато ресурсів і змінила компанію-представника.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердаму (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну. 11 березня цей суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення колекції «скіфського золота» Україні.

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Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію. Україна вимагала від музею повернути експонати.

Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».