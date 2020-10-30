Україна презентувала партнерам у Європейському союзі й НАТО «Кримську платформу» – нову міжнародну ініціативу, що має сприяти деокупації півострова. «Мета – інтенсифікація кримської адженди. Найвищий рівень цієї платформи – саміт», – в інтерв'ю Крим.Реалії розповіла заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар. Вона вважає, що для політико-дипломатичного повернення Криму важливий дискурс. «Це різні формати, де тема Криму звучить так чи інакше. І мені здається, що Україна повинна бути проактивною у своїй позиції: не просто системно продовжувати працювати з тим, що є, а й формувати нові ініціативи», – додала Джеппар. Еміне Джеппар підкреслила, що важливу роль у новій ініціативі має зіграти Меджліс кримськотатарського народу.