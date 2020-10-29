Криму й Севастополю достроково виділили 870 млн рублів на рішення проблем з водою – влада Росії

Міністерство економічного розвитку Росії заявило 29 жовтня, що виділило більш ніж 870 мільйонів рублів «на оперативні заходи із забезпечення водою жителів Криму й Севастополя» на два тижні раніше запланованого, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За даними пресслужби російського міністерства, воно перевело до бюджету анексованих Севастополю й Криму 227,7 мільйона і 643,5 мільйона рублів відповідно з федерального бюджету.

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Таке рішення в російському уряді пояснили «складністю проблем, які виникли з водозабезпеченням жителів анексованого півострова через «несприятливі метеорологічні умови і зниження запасів води в місцевих водосховищах».

«Ми для безперебійного забезпечення жителів Криму водою уклали угоди з суб’єктами регіонів раніше за встановлений термін. Вже до кінця цього року Крим буде додатково забезпечений близько 22 500 кубічних метрів води на добу, Севастополь – не менше 18 500 кубічних метрів води на добу», – цитує пресслужба міністерства заступника міністра економічного розвитку Росії Сергія Назарова.

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За повідомленням, російська влада очікує, що керована нею влада Криму й Севастополя «максимально оперативно укладе контракти на виконання робіт зі зниження втрат у мережах водопостачання, геологічне вивчення і розвидку водозаборів для збільшення використання підземних вод».

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північнокримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів із материкової частини України припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, надмірне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунтів на півострові. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

При цьому, за даними водогосподарників, власних запасів води в Криму вистачало на потреби власне населення за його чисельності часів до окупації, але вже бракує для нових переселенців із сусідньої Росії, збільшених контингентів російських військ, а також для потреб військових частин, промисловості і сільського господарства. Росія час від часу вимагає від Києва поновити постачання води каналом.