Вся ваша вода стане нашою. І це не жарт і не страшилка. За розпорядженням підконтрольного Кремлю глави Криму, у кримчан викуповуватимуть колодязі та свердловини. Ще більше свердловин? Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, призначений Кремлем «куратором» Криму повідомив, що «Росгеологія» планує до кінця року пробурити на півострові 30 свердловин. Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії» щосуботи о 12.00 на сайті Радіо Свобода та Крим.Реалії.