Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
31 жовтня 2020, Київ 12:33
Відео

У кримчан заберуть колодязі з водою? (відео)

У кримчан заберуть колодязі з водою? (відео)
Embed
У кримчан заберуть колодязі з водою? (відео)

No media source currently available

0:00 0:28:37 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Вся ваша вода стане нашою. І це не жарт і не страшилка. За розпорядженням підконтрольного Кремлю глави Криму, у кримчан викуповуватимуть колодязі та свердловини. Ще більше свердловин? Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, призначений Кремлем «куратором» Криму повідомив, що «Росгеологія» планує до кінця року пробурити на півострові 30 свердловин. Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії» щосуботи о 12.00 на сайті Радіо Свобода та Крим.Реалії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG