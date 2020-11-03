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03 листопада 2020, Київ 09:25
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Кримчани добровільно не віддадуть свою воду

Кримчани добровільно не віддадуть свою воду
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Кримчани добровільно не віддадуть свою воду

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Кримчани добровільно не віддадуть свою воду? У кримчан заберуть колодязі з водою? Підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов погрожує забрати воду у кримчан. Точніше – примусово викуповувати свердловини і колодязі. Про це він особисто заявив на нараді щодо водозабезпечення Криму. Правозахисники з громадської організації «КримSOS» таку заяву вважають порушенням прав людини, а також порушенням норм Гаазької конвенції, Женевської конвенції і міжнародного кримінального права. Російський незалежний гідрогеолог Юрій Медовар вважає, що через надмірну кількість свердловин і масову викачку підземних вод Крим ризикує залишитися без цих джерел. Політолог із Криму Євгенія Горюнова погрози Сергія Аксьонова вважає цілком реальними, а його політику називає «більшовицькою» і схожою на «методи Шарікова і Швондера». Крим.Реалії провели опитування неподалік Сімферополя і запитали в людей, чи готові вони продавати свої свердловини. Відповіді – у матеріалі.

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