Кримчани добровільно не віддадуть свою воду? У кримчан заберуть колодязі з водою? Підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов погрожує забрати воду у кримчан. Точніше – примусово викуповувати свердловини і колодязі. Про це він особисто заявив на нараді щодо водозабезпечення Криму. Правозахисники з громадської організації «КримSOS» таку заяву вважають порушенням прав людини, а також порушенням норм Гаазької конвенції, Женевської конвенції і міжнародного кримінального права. Російський незалежний гідрогеолог Юрій Медовар вважає, що через надмірну кількість свердловин і масову викачку підземних вод Крим ризикує залишитися без цих джерел. Політолог із Криму Євгенія Горюнова погрози Сергія Аксьонова вважає цілком реальними, а його політику називає «більшовицькою» і схожою на «методи Шарікова і Швондера». Крим.Реалії провели опитування неподалік Сімферополя і запитали в людей, чи готові вони продавати свої свердловини. Відповіді – у матеріалі.