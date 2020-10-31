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31 жовтня 2020, Київ 14:07
Політика

Вся ваша вода – наша! У кримчан влада забере колодязі з водою?

Колаж із зображенням російських військовослужбовців та кримчанина

У Криму Аксьонов погрожує забрати воду у кримчан. Точніше, примусово викуповувати свердловини та колодязі.

За словами підконтрольного Кремлю глави Криму Сергія Аксьонова, «вода спільна для всіх кримчан». Тому у разі потреби, кримчани зобов’язані нею ділитися. А тих, хто добровільно відмовиться продавати свої джерела – змусять суди та прокуратура, погрожує Аксьонов.

Сергій Аксенов, підконтрольний Кремлю глава Криму
Сергій Аксенов, підконтрольний Кремлю глава Криму
Водопостачання – це спільна справа і вода для всіх, а не чиясь власність
Сергій Аксенов

«Вода це стратегічний ресурс, це стратегічна сировина. І якщо є якісь питання чи непорозуміння з власниками – значить підключайте прокуратуру і приймайте відповідні рішення. Водопостачання – це спільна справа і вода для всіх, а не чиясь власність. Не буде тут жодної свердловини, яка не дає можливості подати воду людям, особливо в період надзвичайної ситуації», – заявив на робочій нараді «з питань водної кризи по півострові» підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов.

Політолог з Криму Євгенія Горюнова каже, що заява Сергія Аксьонова не якась страшилка, а реальна погроза. За її словами, Крим – це не правова територія, і там дійсно можуть силою забрати воду у людей, якщо на те буде воля Кремля, або Аксьонова.

Євгенія Горюнова, політолог із Сімферополя
Євгенія Горюнова, політолог із Сімферополя
Це така собі Шарикова логіка, пам'ятаєте? Все забрати і все поділити, Шариков та Швондер – це в Криму добре працює
Євгенія Горюнова

«Політика Аксьонова нагадує мені політику більшовиків на початку ХХ століття. По-перше, вона пов'язана з тим, що якщо у когось щось є, то це треба забрати заради соціальної справедливості. І не важливо, що ця людина колись витратила гроші, пробивала цю свердловину. Тепер це не важливо, заради цієї горезвісної соціальної справедливості, можна все це забрати, або поділити. Це така собі Шарикова логіка (згадка про персонажів з повісті Михайла Булгакова «Собаче серце» – ред.), пам'ятаєте? Все забрати і все поділити, Шариков та Швондер – це в Криму добре працює», – сказала у коментарі Крим.Реалії політолог із Сімферополя Євгенія Горюнова.

Буріння свердловини в селі Вільне, Бахчисарайський район, вересень 2020 року
Буріння свердловини в селі Вільне, Бахчисарайський район, вересень 2020 року

Кримчани проти того, щоб їхні свердловини та колодязі примусово викуповувала влада. Негативну реакцію ми побачили у місцевих кримських ЗМІ та почули провівши власне опитування неподалік Сімферополя.

Це мій дім, моя земля, як це хтось будете викуповувати мій колодязь?
кримчанин

– Як це викуповувати? Це мій дім, моя земля, як це хтось будете викуповувати мій колодязь? Нехай де хочуть там і бурять.

– Я думаю, що цього не повинно бути. Людей не треба утискати в найнеобхіднішому. Тому що без води ми не проживемо. А якщо нас ще й в цьому обмежать, то я не згодна з цим, – обурено говорили кримчани у коментарях Крим.Реалії.

Попри перестороги екологів та гідрогеологів, кримська влада розробила план з буріння 20 артезіанських свердловин. Найближчим часом мають запустити вже чотири. Бурять на глибину до 200 метрів.

Рятуватимуть Крим від безводдя російські платники податків. На подолання кризи з бюджету Росії виділять майже 50 мільярдів рублів. Про це вже заявив російський прем’єр Михайло Мішустін.

Михайло Мішустін, прем’єр-міністр Росії
Михайло Мішустін, прем’єр-міністр Росії

«Президент доручив уряду вирішити питання з водопостачанням Криму. Це важлива тема для людей і розвитку півострова», – заявив прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

З цих 50-ти мільярдів рублів 3 077,7 мільярда рублів, як вказано у документі, піде на буріння нових свердловин. Та через це може статись так, що води не буде ні в нових свердловинах, ні в тих, які влада Криму збирається викуповувати у населення. Каже російський незалежний гідрогеолог Юрій Медовар.

Юрій Медовар, російський незалежний гідрогеолог
Юрій Медовар, російський незалежний гідрогеолог
Крим – це взагалі одна велика проблема
Юрій Медовар

«Це називається – самообман. Грубо кажучи, давайте візьмемо мільйон кубометрів води. Припустимо у вас є водоносний горизонт, який використовують з метою водопостачання, запасом в один мільйон кубометрів. Ви можете качати воду однієї свердловиною, а можете качати тисячею свердловин, але у вас запас один мільйон, він як був так і залишився. Він же іншим не стане. Під землею все взаємопов'язане. Там всюди суцільні проблеми у Криму. Крим – це взагалі одна велика проблема», – роз’яснив у коментарі Крим.Реалії Юрій Медовар, російський незалежний гідрогеолог.

Колодязь у Криму, жовтень 2018 року
Колодязь у Криму, жовтень 2018 року

Через кримську засуху і надмірне споживання підземних вод у колодязях та свердловинах вже почала зникати вода. Тому ділитися водою кримчани погоджуються лише добровільно, без викупу і так, щоб власникам свердловин самим вистачало.

– Вода впала на метр. 20 сантиметрів залишилося, десь так. Залазив у колодязь, копав, заглиблювався, витягав мул, а все одно 20 сантиметрів води, як було так і лишилось.

– Поділитися можна, кому треба я без проблем ділюся.

– Ставлюсь до цього трішки негативно, але якщо люди будуть мати потребу, я думаю поділитися можна.

– Поки не просили, а я й не замислювалася.

– Завжди будь ласка, хто приходить я не відмовляю нікому, – так висловили свою позицію кримчани у коментарях Крим.Реалії.

Буріння свердловини у Криму в середньому коштує 2000 рублів за метр. Разом з облаштуванням, ціна за готовий об’єкт доходить до 200 тисяч рублів. Якщо влада захоче, ці свердловини скуплять за безцінь, переконана політолог із Криму Євгенія Горюнова.

Громадський колодязь на площі в селі Чорноріччя
Громадський колодязь на площі в селі Чорноріччя

«Мені здається, це такий інформаційний вкид у майбутнє. Якщо й надалі ситуація буде ускладнюватися, а поки перспектив до покращення не видно, тоді відповідно будуть рішення прокуратури і судів. Якщо хтось відмовиться продавати свою свердловину, зрозуміло, що її влада купить за безцінь, за якісь смішні гроші, а не реальну ринкову вартість», – вважає політолог із Сімферополя Євгенія Горюнова.

Через прокуратуру і суди у людей дійсно можуть забирати свердловини, запевняють юристи в Криму. Але тоді ще й разом із земельною ділянкою. Начебто, російське законодавство, за яким зараз живуть кримчани, при надзвичайній ситуації дозволяє вилучати земельні ділянки, а республіканський закон дозволяє вилучати ще й майно по цих ділянках.

Та за міжнародним правом, подібні привласнення можливі лише за умов воєнної необхідності, а те, що пропонує кримська влада у Криму – це порушення прав людини.

Ольга Куришко, юрист ГО «КримSOS»
Ольга Куришко, юрист ГО «КримSOS»
Це пряме порушення норм Гаазької конвенції, Женевської конвенції, міжнародного кримінального права
Ольга Куришко

«Це пряме порушення норм Гаазької конвенції, Женевської конвенції, міжнародного кримінального права і також порушення міжнародного права прав людини. Оскільки там прямо вказано про те, що заборонено привласнення, знищення, пошкодження, руйнування об'єктів, які перебувають у приватній власності, крім випадків коли це викликано воєнною необхідністю. У даному випадку, на щастя, це не є воєнною необхідністю, тому це явне порушенням норм міжнародного права», – пояснила у коментарі юрист ГО «КримSOS» Ольга Куришко.

Точної статистики, скільки у Криму свердловин – немає. Більшість домогосподарств не ставили їх на облік. Заяв про примусовий викуп свердловин, принаймні публічних, поки що теж не лунало.

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    Ігор Токар

    Журналіст телепроєкту «Крим.Реалії», створеного Радіо Свобода, з 2018 року. Також на Радіо Свобода протягом 2019 року був журналістом та телеведучим програми «Ньюзрум». Роботу на національних телеканалах розпочинав як регіональний стрінгер. Співпрацював з такими телеканалами: ICTV, «5-й канал», «Еспресо», «112 Україна», «24». Співзасновник громадської організації та веб-ресурсу «Центр медіарозслідувань «Прозоро». Автор документального фільму «Чміль». Закінчив факультет філології та журналістики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

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