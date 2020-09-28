Посуха в Криму: Аксьонов доручив примусово викупати приватні свердловини в мешканців півострова

Підконтрольний Росії «голова Криму» Сергій Аксьонов дав доручення про примусовий викуп джерел води в анексованому Криму у приватних власників, які відмовляються «надавати до них доступ». Про це він заявив 28 вересня на засіданні оперативного штабу по ситуації з водопостачання, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на російські медіа.

«Якщо є якісь технічні питання, непорозуміння з власниками, значить, включайте прокуратуру, ухвалюйте рішення відповідно. Водопостачання – це спільна справа, вода – це (для – ред.) всіх, а не власність. Не буде жодної свердловини, яка не дає можливості подати воду людям, особливо в період НС. Якщо відмовляються, приймайте адміністративне рішення про примусовий викуп, якщо був такий викуп », – цитує Аксьонова російська державна агенція ТАСС.

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Як нагадує Крим.Реалії, жителі Сімферополя продовжують скаржитися на проблеми з водопостачанням та недотримання графіка подачі води.

Україна припинила постачання води до Криму Північнокримським каналом після окупації півострова Росією 2014 року. До того через цей канал забезпечувалося до 85 відсотків загальних потреб Криму в прісній воді.

Нині власних джерел прісної води на півострові загалом вистачає для потреб населення, але вже не для промисловості, сільського господарства тощо. Підконтрольна Росії влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.