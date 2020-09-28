Прокуратура АРК передала до суду справу проти екссудді Апеляційного суду Криму

Прокуратура АРК і Севастополя передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього судді Апеляційного суду Автономної республіки Крим, яка перейшла на службу в російські судові органи Криму після анексії півострова, повідомляє 28 вересня пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, прокуратура надіслала обвинувальний акт за ч.1 ст. 111 КК України (державна зрада).

«Встановлено, що суддя, яка після окупації півострова в 2014 році перейшла на службу в незаконно створені судові органи держави-окупанта, розуміючи, що правосуддя на тимчасово окупованому півострові має здійснюватися відповідно до законодавства України, незаконно керуючись законодавством Росії ухвалювала протиправні рішення, сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Росії в проведенні підривної діяльності проти України», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років, зазначили у прокуратурі АРК.

У прокуратурі АРК не назвали імені підозрюваної.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.