Херсон: суд залишив під вартою підозрювану в державній зраді главу проросійської організації

23 вересня Херсонський апеляційний суд залишив під вартою підозрювану у державній зраді керівницю громадської організації «Російська національна громада «Русич» та викладачку комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Тетяну Кузьмич. Про це в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила прессекретар прокуратури Херсонської області Анастасія Веселовська.

«Сторона захисту клопотала про особисте зобов’язання або нічний домашній арешт, оскільки нібито сума застави у півмільйона гривень дуже велика. Прокуратура наполягала виключно на утриманні під вартою», – повідомила Веселовська.

Херсонський міський суд заарештував Тетяну Кузьмич до 9 жовтня. Служба безпеки України підозрює жінку у державній зраді. Також Кузьмич призначили заставу в розмірі 500 тисяч гривень.

Справа слухалася в закритому режимі за клопотанням сторони обвинувачення, яка посилалася на неможливість розголошування матеріалів справи. Сторона захисту також виступила за проведення закритого засідання. Підозрювана при цьому закрила обличчя від журналістів, її адвокат також заборонила себе знімати.

За версією слідства, Кузьмич під час перебування в анексованому Криму «була залучена ФСБ Росії до шпигунської діяльності та передавала матеріали для проведення підривної роботи у Херсонській області і в усій Україні».

Раніше СБУ стверджувала, що припинила діяльність агентурної мережі ФСБ Росії, яка діяла у Херсонській області під керівництвом колишньої співробітниці обласної державної адміністрації. За інформацією відомства, жінку завербували російські спецслужби в окупованому Криму в 2015 році.