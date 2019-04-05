Суд продовжив арешт екс-перекладачеві Гройсмана, обвинуваченому в державній зраді

Голосіївський районний суд Києва 5 квітня продовжив арешт колишньому перекладачеві прем’єр-міністра України Станіславу Єжову до 3 червня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Термін тримання під вартою підсудного закінчувався 12 квітня і тому прокурор Ігор Кринін подав клопотання про продовження арешту. Він обґрунтував необхідність такої міри тим, що за межами СІЗО Єжов може сховатися від слідства або продовжити злочинну діяльність. За словами прокурора, ці ризики підтверджуються тим, що раніше Єжов неодноразово виїжджав за кордон і нібито збирався оформити російське громадянство за допомогою спецслужб з Москви.

Сам Єжов просив суддів не задовольняти клопотання. За його словами, прокурор не надав жодних матеріалів, які б доводили обґрунтованість висунутих йому підозр. Єжов додав, що обвинувач також не довів, що він може сховатися або продовжити злочинну діяльність.

Адвокат Рибін підтримав свого підзахисного і попросив суддів відпустити його з СІЗО. Він заявив, що під час суду прокурор не надав доказів провини Єжова. Колишнього помічника Гройсмана звинувачують в тому, що він пересилав таємні матеріали російській розвідці електронною поштою. Але за словами адвоката, обвинувачення не довело ані те, що матеріали, які пересилав перекладач були секретними, ані те, що адресатом були спецслужби з Росії.

Заслухавши сторони, суд задовольнив клопотання прокурора. Головуюча суддя Олена Первушина обґрунтувала таке рішення тим, що стаття «держзрада» не передбачає більш м’якої міри запобіжного заходу. Відтак Єжов залишатиметься під вартою до 3 червня.

На засіданні, яке відбулося 5 квітня, було розглянуто лише продовження арешту. Наступні слухання призначені на 16 березня.

Після засідання в коментарі Радіо Свобода Єжов висловив невдоволення тим, що засідання відбуваються раз у два місяці, і на них не розглядається нічого, крім продовження запобіжного заходу. На думку екс-перекладача, суд затягується навмисно.

СБУ затримала особистого перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова 20 грудня 2017 року. Відтоді він перебуває під арештом. Проти Єжова відкрили провадження за статтею 111 Кримінального кодексу – державна зрада.

За версією слідства, перекладач був завербований російськими спецслужбами під час поїздки до Санкт-Петербурга в червні 2017 року. СБУ і військова прокуратура вважає, що він надсилав у розвідуправління Росії електронною поштою закриту інформацію про роботу уряду України і його голови Володимира Гройсмана.

Натомість у Кремлі заявили, що «не мають жодної інформації» щодо цього затримання. У серпні 2018 року справу Єжова почав розглядати Голосіївський районний суд Києва.

Сам перекладач не визнає провини і заявляє, що справа проти нього політично мотивована. Він підтверджує, що надсилав інформацію про діяльність прем’єр-міністра на електронну пошту, яка вказана в обвинувальному акті, але каже, що вона не належить представникам російських спецслужб.