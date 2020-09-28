У Києві відновила діяльність Крайова рада українців Криму

У Києві представники української громади Криму 28 вересня оголосили про відновлення діяльності Крайової ради українців Криму. Про це у фейсбуці повідомив координатор Таврійської гуманітарної платформи Андрій Іванець.

За його словами, діяльність Крайової ради українців Криму відновлюється для:

Захисту прав, свобод та інтересів українців Криму.

Зміцнення їхньої національної ідентичності.

Розвитку державної мови, української культури, українського інформаційного простору на території Кримського півострова.

Зміцнення й утвердження державності України.

Сприяння відновленню територіальної цілісності України.

Лобіювання в органах влади України й іноземних держав, міжнародних організаціях заходів із відновлення дії міжнародного права в Криму.

«Ми, українці Криму: висловлюємо повагу до всіх етнічних громад і корінних народів Криму; заявляємо про солідарність з усіма кримчанами-громадянами України різних політичних поглядів, етнічної приналежності та віросповідання, представниками Меджлісу кримськотатарського народу, які є патріотами нашої країни, борються за територіальну цілісність нашої держави, захищають суверенітет і незалежність України; консолідуємо зусилля з усіма суспільно-політичними силами, які виступають за захист суверенітету держави Україна в міжнародно визнаних кордонах, демократію і верховенство права», – йдеться у заяві.

Представники Крайової ради українців Криму зазначають, що «захист прав та інтересів української громади Криму має стати одним із пріоритетів державної політики України, а кримські українці – надійними захисниками конституційного ладу держави й одними з гарантів стабільності в Криму».

«Закликаємо всіх небайдужих земляків взяти участь у діяльності Крайової ради українців Криму! Крим – це Україна!» – йдеться в заяві.

У Києві 28 серпня вшанували пам'ять кримчан-захисників України, які загинули на Донбасі, та одного з лідерів кримських українців часів Української революції 1917-1921 років Павла Горянського.

День захисту прав української громади Криму відзначається громадськістю 28 серпня, починаючи з 2017 року, в пам'ять про з'їзди українців Криму 1918 і 1919 років, що проходили наприкінці серпня.