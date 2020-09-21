В Міжнародний день миру США закликали Росію припинити окупацію Криму та агресію на Донбасі

21 вересня ООН відзначає Міжнародний день миру. У цей день Посольство США в Україні видало заяву із закликом до Росії припинити окупацію Криму, відступити з Донбасу та припинити агресію проти України.

«Поки Росія не припинить конфлікт, який вона спричинила і підтримує на Донбасі, і повністю не вийде з Донбасу та Криму, українці не зможуть насолоджуватись миром, на який вони заслуговують», – йдеться в заяві очільниці Посольства Крістін Квін.

«Росія має звільнити всіх українців, яких вона несправедливо ув‘язнила у відплату за мирний спротив», – додала дипломатка.

21 вересня у День миру, секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив з промовою на тлі Японського дзвону миру. Він наголосив на негативному факторі пандемії коронавірусу цього року.

«Поза зонами воєн, пандемія виявляє і наживається на нерівності різного виду, налаштовуючи громади та країни одна проти одної», – заявив він.

Гутерріш закликав світ припинити вогонь щонайменше на добу.

«Потрібно, щоб рушниці замовкли, а ми зосередились на спільному ворогові – вірусу», – додав очільник ООН.