Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
28 вересня 2020, Київ 08:15
Відео

Навчання біля Криму «максимально наближені до війни»? (відео)

Навчання біля Криму «максимально наближені до війни»? (відео)
Embed
Навчання біля Криму «максимально наближені до війни»? (відео)

No media source currently available

0:00 0:06:54 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Навчання України та НАТО «Об’єднані зусилля 2020» поблизу Криму. Українські та британські десантники тренуються у 100 кілометрах від Криму. Військові та інженери з України й Великої Британії зводять переправу через Дніпро. «І ось як виглядає успіх!» – британський генерал Ієн. Чому натовці тренуються неподалік анексованого Криму? «Чорноморський регіон має стратегічне значення для Британії» – заступник посла Ніколас Харрокс. «Ми готуємося до звільнення наших територій силовим шляхом» – український військовий експерт Олег Жданов. Американські літаки «імітували бомбардування об’єктів у Криму». «Це реалістичні навчання, максимально наближені до війни» – президент України Володимир Зеленський. Володимир Путін про загрозу НАТО для Росії. Заправка американських конвертопланів Osprey в небі на півднем України. Колона військової техніки у Криму під час російських навчань «Кавказ 2020». Чи нападе Путін на Україну з боку Криму? Думки експертів з Росії, України та США.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG