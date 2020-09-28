Навчання України та НАТО «Об’єднані зусилля 2020» поблизу Криму. Українські та британські десантники тренуються у 100 кілометрах від Криму. Військові та інженери з України й Великої Британії зводять переправу через Дніпро. «І ось як виглядає успіх!» – британський генерал Ієн. Чому натовці тренуються неподалік анексованого Криму? «Чорноморський регіон має стратегічне значення для Британії» – заступник посла Ніколас Харрокс. «Ми готуємося до звільнення наших територій силовим шляхом» – український військовий експерт Олег Жданов. Американські літаки «імітували бомбардування об’єктів у Криму». «Це реалістичні навчання, максимально наближені до війни» – президент України Володимир Зеленський. Володимир Путін про загрозу НАТО для Росії. Заправка американських конвертопланів Osprey в небі на півднем України. Колона військової техніки у Криму під час російських навчань «Кавказ 2020». Чи нападе Путін на Україну з боку Криму? Думки експертів з Росії, України та США.