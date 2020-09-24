(Друкуємо мовою оригіналу)

Северная часть Крыма вслед за центральной переведена в режим двухчасовой подачи воды из-за засухи и перекрытого Украиной Северо-Крымского канала. Там, где труб и не было, а скважины пересохли, российская администрация доставляет людям воду цистернами, чтобы те могли помыться и приготовить еду. На очереди – ЮБК, в котором заканчивается курортный сезон.

Крупные города уже с конца августа получают воду по режиму – от 2 до 6 часов в сутки – но и с ней есть перебои из-за низкого давления, а сама она часто непригодна для питья из-за изношенных трубопроводов.

Киев заявил, что не даст Крыму воду до деоккупации полуострова.

Сможет ли Крым обойтись без украинской воды? Какую ещё цену за аннексию заплатят крымчане и Кремль? И не станет ли Кремль из-за водного кризиса более сговорчивым с Украиной?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили главный редактор проекта Крым.Реалии Владимир Притула и экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук Борис Бабин.

– Можете перечислить регионы, где сейчас проблемы с водоснабжением?

Вода подаётся по графику, он не всегда соблюдается

Владимир Притула: Проблемы с водой, к сожалению, по всему Крыму. Мы знаем, что в начале сентября введён режим особой подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Вода подаётся по графику, он не всегда соблюдается. В многоэтажках на верхние этажи вода с трудом доходит. Есть целый ряд сообщений, что во многих районах Симферополя вода не поступает на верхние этажи. Многие сельские населённые пункты страдают от этого и не получают иногда воду совсем.

Представитель структуры, которая занимается водоснабжением, «Вода Крыма» Баженов сказал, что серьёзные ограничения в 29-ти населённых пунктах этих двух районов и города Симферополь.

Ограничения с подачей коснуться Большой Алушты. Пока обещают, что будет низкое давление в ночное время.

– Почему в конце августа начали ограничивать подачу воды? С чем связанно именно такое время?

Владимир Притула: Здесь комплексный ответ. Действительно, лето жаркое, засушливое. По сообщениям российских властей, такой засухи не было 150 лет. Мне кажется, такие засушливые годы периодически возникают в Крыму. Во всяком случае, я прожил более тридцати лет на полуострове и каждые 4-6 лет сталкивался с таким засушливым летом. На моей памяти, самая серьёзная ситуация была в 1994 году, когда Крым ещё поразила эпидемия холеры. Это было ещё при работающем канале.

Я думаю, что проблемы начались гораздо раньше в Крыму – летом. Из-за того, что продолжался курортный сезон, об этом мало говорили. Сейчас было позволено говорить уже и местной прессе, поэтому она бьёт в набат, что у нас проблема действительно очень серьёзная.

Даже заговорили, что будут ставить вопрос перед Москвой: возможно, введения какого-то чрезвычайного положения на полуострове из-за этих проблем.

– В течении шести лет Украина, по сути, не подавала воду на аннексированный полуостров. Но ещё в начале лета было понятно, что проблемы возникнут, потому что была аномально сухая зима, без осадков. Как российские власти решали эту проблему, пытались ли как-то готовится к нехватке воды?

Владимир Притула: Можно сказать, что комплексно никак не решали. Велись какие-то разговоры, звучали обещания из уст первых лиц, что всё будет хорошо, Кремль нас не бросит. Максимум, что в середине лета Аксёнову действительно удалось заручиться поддержкой Москвы и поступил приказ военным начать перебрасывать воду из рек центрального Крыма, чтобы обеспечить водой хотя бы Симферополь.

Сейчас рассматривается вопрос, и севастопольские власти просят Путина, чтобы он тоже разрешил перебрасывать воду, например, из реки Коккозка, чтобы заполнить водохранилище, которое поит Севастополь. Российские так называемые «трубопроводные войска» действительно за какое-то короткое время бросили трубы из Тайганского водохранилища в сторону Симферополя – и туда поступает немножко. Но вода в этом водохранилище заканчивается, обмелели многие водохранилища, озёра. Действительно, если не будет дождей, прямо власти говорят, что возникнут очень серьёзные проблемы – вплоть до техногенных катастроф.

– Что можно было сделать?

Владимир Притула: В этой ситуации сделать ничего нельзя было, думаю. Многие эксперты говорят: без днепровской воды Крыму не прожить. Об этом предупреждали и в 2014 году, говорили и все последующие годы.

Поэтому перед Путиным было два решения: либо начать войну с Украиной и забрать днепровскую воду силой, либо согласиться, что Крым оккупированный и просить украинскую воду. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица сказал, что Россия официально не обращалась.

Россия могла обратиться, признав, что она – оккупант. И если действительно там – гуманитарная катастрофа, то Украина могла бы это обращение рассматривать, если Россия действительно соглашается, что она оккупировала Крым. Тогда бы, может быть, украинские власти и разговаривали б с российской стороной, может, возникло б встречное предложение Украины к России: возвратить Крым – но я только предполагаю это. На самом деле, тут два выхода: просить Украину или забирать силой днепровскую воду.

– Если Россия не может обойтись без днепровской воды и обратится к Украине с просьбой восстановить водоснабжение Крыма, то как Украина на него отреагирует и как должна?

Все тяготы, связанные с обеспечение Крыма всем необходимым, лежат на Российской Федерации

Борис Бабин: В каком бы формате не обращалась бы Российская Федерация, позиция Украины должна быть неизменной и очень простой: все тяготы, связанные с обеспечение Крымского полуострова всем необходимым, лежат на Российской Федерации. Как она это будет делать – это проблемы самой Российской Федерации.

В силу того, что Украина не имеет международных обязательств ни гуманитарного, ни экологического характера давать воду в Крым (поскольку эта вода не нужна для жизненных потребностей населения, она нужна в первую очередь для нужд оборонного комплекса, промышленности Крыма, сельского хозяйства), то в данном случае речь даже не идёт, возможно, о каких-то условиях подачи либо неподачи. Речь идёт о принципиальном вопросе, что вода в Крым не поступает при оккупации на любых условиях.

Российская Федерация, начиная с периода захвата Крыма, абсолютно не рассчитывала на экономические возможности самого полуострова, его потребности, в том числе водообеспечение. Все эти годы Россия рассчитывала, что воду днепровского канала удастся либо купить, либо получить силой.

Ни инфраструктура этих городов, ни водоснабжение, ни канализации не рассчитаны на такое количество населения

Никто не рассчитывал до оккупации, что город Симферополь станет из 350-тысячного 600-тысячным городом, как и Севастополь, о чём бодро стали рапортовать сами оккупанты. Когда организовываются такие вещи, то нужно подумать хотя бы, что эти люди будут пить, поскольку ни инфраструктура этих городов, ни водоснабжение, ни канализации не рассчитаны на такое количество населения.

Россия вообще не инвестировала в данные объекты. С 2014 года никаких капитальных ремонтов сетей водораспределения в Крыму не производилось.

– Какой орган регламентирует водную блокаду Крыма со стороны Украины?

Борис Бабин: Никакого органа, в принципе, нет. Сама эта водная блокада –решение ведомственных чиновников 2014 года, которые решили прекратить поставки воды в Крым, за которые из Крыма, естественно, никто не платил. Сам объект, который прекратил водопользование Крыма, это дамба на Северо-Крымском канале, её вообще возвели фермеры Херсонщины за свои средства.

В данном случае, когда Российская Федерация начинает рассказывать о каких-то ужасающих злодеяниях, на самом деле, это сделало крымское население. Это решение, принятое на уровне предприятия – Северо-Крымского канала.

Вопрос водоснабжения Крыма находится немножко выше нормативных актов на сегодняшний момент, и поэтому я думаю, что никакая власть в Украине не рискнёт подать воду в Крым до его деоккупации.

Подпишитесь на нашу пятничную рассылку «Неделя на Донбассе». Все важное о регионе коротко – всего в одном письме в неделю!

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ: