Представництво Зеленського про воду в Криму: Україна не повинна вирішувати проблеми окупанта

Забезпечення водопостачання в анексованому Росією Криму є відповідальністю окупанта, заявило представництво президента України Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим у фейсбуці.

У представництві зазначили, що водопостачання Криму та Севастополя «є досить дорогим заходом для Російської Федерації як держави-окупанта», саме тому вона намагається схилити Україну до відновлення водопостачання на цих територіях.

«Проте Україна не повинна вирішувати проблеми, які постають перед державою-окупантом після шести років тимчасової окупації нею частини суверенної території України», – наголосили в представництві президента.

Там додали, що відповідно до міжнародного права «держава-окупант відповідає за все, що відбувається на тимчасово окупованій території».

11 вересня підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксенов заявив, що вважає за необхідне порушити кримінальні справи щодо людей, які розпорядилися перекрити Північно-Кримський канал.

Того ж дня офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова стверджувала, що «водна блокада Криму» може розцінюватися як «порушення Україною своїх правозахисних зобов'язань, закріплених у міжнародних документах».