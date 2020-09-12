Дніпро заболочується через перекритий Північнокримський канал?

Підконтрольні Кремлю чиновники Криму, російські пропагандисти та деякі українські політики котрий рік поспіль переконують, що Україна потерпає через перекриття Північнокримського каналу і тому їй самій вигідно подати воду в Крим. Нібито через перекриття каналу заболочується Дніпро, підтоплюються землі двох областей – Херсонщини та Миколаївщини, заболочується Чорне море. Ми опитали українських фахівців і з’ясували, чи відповідають ці заяви дійсності.

«Перекрили канал – заболочується Дніпро»?

Ось ток-шоу «60 минут» каналу «Россия24» від 11 червня 2020 року. Російська пропагандистка Ольга Скабеєва звинувачує українців:

«Вы, перекрыв канал, заболачиваете свой собственный Днепр, там тоже экологическая катастрофа. Но плевать же, плевать! Главное, чтобы крымчане остались без воды».

Ольга Скабеєва перекручує інформацію – ріка заболочується у пониззі, це дельта Дніпра, але це ніяк не пов'язане з перекриттям Північнокримського каналу. Як роз'яснив нам кандидат географічних наук Євген Коржов, заболочування - це наслідок роботи Каховської гідроелектростанції:

Північнокримський канал розташований вище від Каховської ГЕС і на режим роботи Каховської ГЕС не впливає»

«Північнокримський канал починається з селища Таврійського. Він розташований вище від основної греблі Каховської ГЕС і впливу на всю цю ділянку практично не має. Через що? Через те, що основний регулятор водного стану даної ділянки та лиману є Каховська ГЕС. Від обсягів та режиму роботи залежить екологічний стан. Північнокримський канал розташований вище від Каховської ГЕС і на режим роботи Каховської ГЕС не впливає... Частина впливу, яку він може здійснювати, дуже незначна і не може глобально вплинути на весь водний об’єкт від Нової Каховки до гирла Дніпра, до впадання в море. Це, звісно ж, неправда».

Щоб подолати проблему заболочування пониззя Дніпра, потрібно змінити режим роботи Каховської ГЕС. Скидати чисту воду станція має 2 рази на добу, як колись це й робилось, а не один, як тепер, – ​упевнений вчений.

Євген Коржов якраз ​фахівець із екологічної гідрології, він співробітник кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного агроуніверситету, тож стан Дніпра – один із його напрямків роботи.

Він не вважає процес заболочування Дніпра саме екологічною катастрофою, як заявляє Скабеєва: «Проникнення озерної флори – ось це неприродно для руслової мережі пониззя Дніпра. Раніше вона була тільки в водоймах зі слабкою проточністю, це показник погіршення екологічного стану. Говорити про кардинальні (зміни – ред.) немає сенсу, оскільки це все при бажанні регулюється низкою методів поліпшення екологічного стану».​

«Перекрили канал з заболочуються землі Херсонщини та Миколаївщини»?

6 березня 2020 року в інтерв'ю провладним кримським ЗМІ підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що ​через перекриття каналу, мовляв, заболочуються землі двох областей України: «...Звісно, треба давно подавати воду, тому що в них там заболочування у самих відбувається в Херсонській, Миколаївській області. Насправді Північнокримський канал – він не тільки був для постачання води в Республіку Крим, у тому числі, щоб уберегти від заболочування частину території».

Немає ніякого заболочування земель у цих областях – стверджує заступник керівника басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра Андрій Пузанов. Жодної надлишкової води сюди не потрапляє: коли канал постачав воду до Криму, він забирав з Дніпра до тисячі семисот мільйонів кубічних метрів вологи на рік. Із них приблизно 500 мільйонів кубометрів ішли на потреби Херсонщини. Нині з Дніпра забирають лише той об’єм, що потрібен землям півдня материка, не більше.

Андрій Пузанов:

в Херсонській області заболочених територій взагалі не спостерігається

«Відповідно, Херсонська область забирає з Північнокримського каналу так само – 450-550 мільйонів кубометрів води, яка використовується для потреб Херсонської області. Тому казати про якісь негаразди – абсолютно не відповідає дійсності».

Заяви про екологічну катастрофу лунали і в Україні. Херсонський ексдепутат парламенту України від Партії регіонів Олексій Журавко ще у червні 2019 року розповсюдив інформацію про те, що, мовляв, через перекриття каналу підтоплюються населені пункти області. Його слова масово розтиражували в Росії.

Як доказ Журавко наводив, а російські ЗМІ показували селище Нова Маячка на Херсонщині, підтоплене через опади. Аргументи зв’язку з перекриттям каналу в Журавка були такі:

«До 2014 року дренажна система та насоси працювали, депутати приділяли увагу, бюджет виділявся на ремонт та обслуговування дренажної системи, а також на капітальний ремонт. Будучи народним депутатом, я особисто займався цим серйозним питанням, неодноразово допомагав ремонтувати двигуни, які викачують воду. Зараз же це нікому не потрібно. Та й якщо відремонтувати ці насоси, воді все одно нікуди йти, так як Північно-Кримський канал заблокований».

Але селище підтоплюється через те, що розміщене в низині –стверджують в управлінні водних ресурсів. Заступник керівника басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра Андрій Пузанов пояснює ось що: ​

Нова Маячка потерпає через те, що розташована в подовому пониженні

«Подові пониженості – це в основному центральна частина у нас. Населений пункт Нова Маячка потерпає через те, що розташована в подовому пониженні, коли випадає висока кількість опадів – як наслідок, тимчасово територія населеного пункту піддається підтопленню».

Через сильні опади селище підтоплювало, наприклад, 2010 року. Тоді канал на Крим працював. Новій Маячці потрібні дренажні системи, гроші на роботи насосів, а це не має нічого спільного з відновленням постачання води в Крим. Влітку 2019 року заяву Журавка для Крим Реалії коментував заступник директора Національної академії аграрних наук Михайло Яцюк. Він пояснив, що робота систем дренажу з наповненням каналу ніяк не пов'язана. Канал може бути лише водоприймачем, але він жодним чином не впливає на підтоплення населених пунктів. Якби каналу не було, то вода після відкачування скидалася б у балки, сухі русла, яких достатньо на Херсонщині.

Заступник керівника басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра Андрій Пузанов також пояснив, що підтоплення земель спостерігається у прибрежній смузі на Херсонщині, але це, каже він, природне явище: високе стояння грунтових вод, пов'язане саме з близкістю Чорного та Азовського морів. Це смуга, завширшки 10-15 кілометрів, і це ніяк не пов'язане з каналом.

«Перекрили канал – страждає море»

Від перекриття каналу страждає море. Таку заяву зробив цього року у сюжеті про водні проблеми Криму канал «Россия 24». В червні 2020 року Ольга Курлаєва розповідала своїм глядачам: «Піщані пляжі Скадовська покриті ряскою, прибережна морська вода затягнута водоростями».

Потім із телеекрану говорить заступник директора підприємства «Крыммелиоводхоз» Володимир Лисенко: «Вода, яка повинна була по Північнокримському каналу йти, вона скидається, ну є там таке, Азовське море. Значить, море, природно, заболочується, з'являються різні екологічно ... ну комарі там, ну, зрозуміло, мул і так далі, і так далі».

По-перше, переплутані моря. Скадовськ – на Чорному морі. По-друге, знову інформація подається так, ніби є якась зайва вода, яку не дали Криму, а скинули в море. Але це не так, – стверджують у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. Канал заповнений до осені, після завершення зрошувального сезону з нього завжди, щороку, спускають воду, щоб почистити.

Пояснює заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайло Хорєв:

Те, що вони трактують як скид зайвої води, це є два абсолютно технологічних процеси

«Там є скид, щоб по завершенню роботи Північнокримського каналу його фактично спорожнити. І друге там є рисові чеки, відповідно, рисовики беруть воду для вирощування рису. Вода з рисових чеків так само скидається, скид цієї води так само відбувається в тому місці. Тому те, що вони трактують як скид зайвої води, це є два абсолютно технологічних процеси. Восени спорожнення каналу і, відповідно, рисовики спорожнюють чеки тоді, коли у них це технологічно передбачено».

Ніяких залишків води, які б зливали в Чорне море, немає – кажуть нам в управлінні водних ресурсів нижнього Дніпра.

Як це воду просто викинути в море?

«Багато водокористувачів у цій зоні використовують воду з Північнокримського каналу, – пояснює Андрій Пузанов. – Але вони її використовують на потреби зрошення, і як це – воду просто викинути в море? Вода ця коштує грошей, і на сьогоднішній день кожен водокористувач кожну копійку рахує і він її намагається використати більш доцільно для потреб своїх сільгоспкультур вирощуваних».

На Херсонщині «опріснюються береги»?

Про те, що від перекриття каналу потерпає материкова Україна, заявляв і український політик, глава політради партії «Опозіційна платформа – ​За життя» Віктор Медведчук, який є кумом Володимира Путіна. Говорив про це в один день з Аксьоновим – ​6 березня 2020 року. Але пояснення негараздів давав​ інше.

Екологічна обстановка погіршується кожен рік через опріснення берегів та територий

«В Криму немає проблеми води взагалі і ніколи її не було, в тому числі і у зв'язку з тим, що перекритий Північнокримський канал. А ось проблема в Херсонській області є, тому що екологічна обстановка погіршується кожного року через опріснення берегів та територий, пов'язаних із проходженням Північнокримського каналу. Тому якщо взяти на ваги, для кого більш необхідно, щоб ця вода по цьому каналу та її постачання відновилось, то в першу чергу це потрібно для України».

Опріснення – це промивання засолених ґрунтів. Засолення земель, це ж навпаки, біда для сільського господарства. Як екологічна катастрофа може відбуватися через опріснення?

Заступник міністра захисту довкілля України Михайло Хорєв каже, що не бачить логіки в словах проросійського політика Медведчука:

Медведчук коментує набір якихось цитат текстів, які ним були зліплені

«Віктор Медведчук видається розумною людиною, але коли він коментує в питаннях, в яких він не розбирається... набір якихось цитат текстів, які ним були зліплені, головне, що вони всі говорять про одне, що проблем в Криму немає. То навіщо взагалі говорити про Північнокримський канал? Ну яка різниця? Якщо в тебе немає жодних проблем, то чому про це говорити?».

У жодній із розглянутих заяв російської пропаганди та підконтрольних Росії чиновників Криму українські фахівці не знайшли фактів, які б вказували на екологічні негаразди на материковій частині України через перекриття Північнокримського каналу.