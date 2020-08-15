«Через пекло в рай». Історії перетину адмінмежі з Кримом

Від 8-ї ранку 9 серпня 2020 український уряд обмежив роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду на адмінмежі з окупованим Кримом. Причина – запобігти поширенню COVID-19. Як перетинають адмінмежу під час карантину? І які саме обмеження запровадили 9 серпня?

Літня пара з Вінниці. Приїхали до Криму у березні, провідували доньку та сина

«Ми виїхали з України ще з пів року тому, застали там карантин і просиділи на карантині аж до серпня місяця. Сусіди наші за цей час посадили нам і картоплю, і кукурудзу – все посадили. Вже подзвонили, сказали, що цибулю вже вибрали. Вам залишилось тільки картоплю і кукурудзу жати, все інше зробили. ...По вайберу прислали: «Бачите, де сидимо – це ж у вас на кухні».

Кримчанка Ірина приїхала на материк. У Криму доглядає 92-річну матір

«Я відмовилась від російського громадянства, тому я пройшла за українським документом. ... За закордонним паспортом. Я живу там з посвідкою на проживання, тому що я сама кримчанка корінна, яка народилася там, і прописана з 1990-го року».

«... дуже жорстко ... Той що сидів на російському кордоні, він мене просто там лякав, я не знаю для чого це, я сама маю інвалідність, була засмучена і дуже здивована».

«... у мене в Криму мама 92 роки, яка ветеран війни, і я дзвонила до прикордонного управління російського в Сімферополь. ... Мене попередили, що за наявності громадянина Росії – родинний зв'язок, тобто мама, і я повинна надати копію її паспорта російського, плюс документи, що підтверджують ступінь споріднення, тобто свідоцтво про народження. ... Навіть якщо у мене мама з російським громадянством, вона ж для мене мама, правильно»?

Мати з сином перетнули адмінмежу з Кримом до обмежень 9 серпня

«В Україну в'їжджаємо за українським паспортом, на російське (КПВВ – ред.) за російським. Якщо у нас, наприклад, прописка кримська і немає з собою російського паспорта, просто сплачуєш адмінштраф за українським паспортом і їдеш далі. ... Ми робили тест (тест на COVID-19 – ред.) англійською мовою, в'їжджали, так просто швидше. Можна там зробити за місцем, але тут краще, швидше».

Ярослав. Їде до Криму до брата

«Я їду до брата, не знаю пропустять – не пропустять, там повинні підвезти документи, що я брат, а як буде, не знаю. ... Я постійно дивлюся Крим.Реалії! Мені цікаво».

Кримчанин їде складати іспит до Державної морської академії у Херсоні

«Ми їдемо на вступ до морського коледжу. Академії. Нам зробили виклик з Академії. Їдемо, все законно».

Тетяна, живе на кордоні з Польщею. До Криму їде лікуватися, її подорож триває 5-ту добу

«У нас українські паспорти, ми їдемо на лікування в санаторій. Документ-направлення з української сторони, запрошення з російської сторони. Ми без одного документа не проїхали в п'ятницю і надіємось, що тепер ми перетнемо кордон. ...Це має бути ліцензія в санаторій, надання таких послуг, вони мають підтвердження, що ми зробили оплату, і що з такого-то числа певні люди – хто, що, на коли. ... Справді заїхати за українським паспортам неможливо, нехай люди навіть не їдуть, це серйозно. Якщо є лікувальні запити, які дійсно треба їх вирішити - тільки в таких випадках».

Киянка приїхала до Криму, перетинала адмінмежу 10 годин

«Через пекло в рай, з Києва. ... 10 годин проходити кордон. Але незважаючи ні на що, я задоволена. Неприємно, але я готова була це терпіти, щоб приїхати до Криму. ... Дуже довго наші документи, ну всі документи. Паспорти, причина в'їзду, у мене тут мама, її дані. Просто дуже повільно рухається черга. Скільки їздимо – це перший раз так довго. …. Я з дитиною, дозвіл тата, дитини документи, це все дуже довго. ... Починали перетинати затемна, трошки замерзли, потім трошки спеклися, нічого, нормально. ... Водій чекав нас теж з 4-ої ранку, ми вийшли о пів на третю дня і він нас дочекався, щоб розвезти нас».

Жінка з російським паспортом у черзі до лабораторії в Сімферополі, хоче здати тест на COVID-19

«Ось зараз труднощі виникають, коли в натовпі народу перебуваєш, на спеці. У черзі на коронавірус (здачу аналізу – ред.) приймають тільки 3 години на день. ...Люди стоять відучора, записуються на цей тест, щоб здати аналізи. Тому що всі ж хочуть відпочивати, всі ж хочуть ніби легально відпочивати. ...Аналізи будуть готові за 10 днів».

Які обмеження запровадив український уряд, Крим.Реалії пояснив Іван Шевцов – керівник пресслужби Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України.

Ми пропускаємо лише тих, хто має прописку на материковій частині України, тимчасово перебували в Криму і зараз так само повертаються додому

«Що стосується громадян, які прямують з Криму на материкову Україну, то ми пропускаємо лише тих, хто має прописку на материковій частині України, тимчасово перебували в Криму і зараз так само повертаються додому. … На територію Криму ми пропускаємо лише тих громадян, які тимчасово перебували на території материкової України і мають відповідну прописку на території окупованого Криму або міста Севастополь і прямують додому».

На територію Криму ми пропускаємо лише тих громадян, які тимчасово перебували на території материкової України і мають відповідну прописку на території окупованого Криму або міста Севастополь і прямують додому



Є винятки. Це підстави гуманітарного характеру, які можуть дозволити перетнути адмінмежу – розповідає Шевцов. «До підстав гуманітарного характеру ми відносимо питання возз'єднання сім’ї, якщо один з родичів проживає на материковій частині України або в Криму, і сім’я хоче возз’єднатися. Також в разі смерті або захворюваності близьких родичів, також абітурієнтам для складання екзаменів або на навчання».

Подорожувальники мають встановити додаток «Дій вдома» і після прибуття на материкову Україну пройти двотижневу ізоляцію – нагадує Іван Шевцов. Але якщо результат тесту на COVID-19 буде негативним, самоізоляцію можна зупиняти.

Також не потрібна самоізоляція для кримчан-абітурієнтів, які прибули на материк для вступу. Своєю чергою, російські прикордонники послуговуються розпорядженням 635 Р уряду Росії. Іноземних громадян, і громадян України зокрема, до Криму пропускають в окремих випадках: до близьких родичів, на похорон, до родича, який потребує догляду, на лікування і для офіційного працевлаштування на висококваліфіковану роботу.