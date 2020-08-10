Перетин КПВВ з Кримом тимчасово можливий за наявності гуманітарних підстав – МінТОТ

Перетин контрольних пунктів в’їзду на межі з окупованим Росією Кримом тимчасово можливий лише за наявності гуманітарних підстав.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (МінТОТ) опубліковало 10 серпня у фейсбуці перелік таких підстав.

«Виїзд з тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя та в’їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій», – ідеться у повідомленні.

Міністерство спільно з громадськими організаціями напрацювало перелік таких гуманітарних підстав:

1) необхідність дотримання принципу єдності сім’ї. У випадках спільної подорожі членів сім’ї, що мають різну реєстрацію місця проживання, за наявності підстав для перетину лінії розмежування/адміністративної межі хоча б у одного члена сім’ї, інші члени сім’ї також допускаються до перетину. Допускається перетин лінії розмежування/адміністративної межі дитиною без супроводу з метою возз’єднання із сім’єю, за умови відсутності підстав до перетину лінії розмежування/адміністративної межі у супроводжуючої особи, проте одночасно з іншої сторони лінії розмежування/адміністративної межі дитину має очікувати уповноважена особа (один із батьків, опікун, інша уповноважена особа);

2) випадки смерті близьких родичів (необхідність організації поховання) або тяжкої хвороби близьких родичів (підставою можуть бути копії довідок про смерть, медичних довідок, копії паспортів хворих або померлих);

3) випадки тяжких та хронічних хвороб (інсулінозалежний діабет, онкологічні захворювання, потреба в антиретровірусній, протитуберкульозній терапії), необхідність поповнення запасів ліків та проходження регулярного лікування чи терапії (підставою можуть бути копії медичних довідок, рецептів);

4) випадки перетину лінії розмежування/адміністративної межі особами, які не мають зареєстрованого місця проживання на підконтрольній/непідконтрольній уряду України території, проте вони можуть в інший спосіб підтвердити факт постійного проживання на цій території (підставою можуть бути копії паспортів родичів чи членів сімей, які проживають у напрямку слідування, документи чи копії що підтверджують право власності на нерухоме майно або місце роботи);

5) випадки, коли особа має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання у третій країні та за наявності підтвердження запланованої евакуації до цієї держави (підставою можуть бути посвідки на проживання, білети, листування);

6) подача абітурієнтом (в тому числі за участі одного з батьків чи опікуна) документів для вступу до закладів освіти, участь у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, а також складання студентами іспитів у закладах освіти;

7) інші випадки, коли є підстава вважати, що ситуація вимагає невідкладного перетину особою лінії розмежування/адміністративної межі у будь-якому напрямку з гуманітарних міркувань, або з метою запобігання порушення основоположних прав (наприклад, у випадку політичного переслідування на окупованій території тощо).

З 9 серпня до 8:00 30 серпня тимчасово обмежується пропуск громадян через КПВВ на адмінмежі із Автономною Республікою Крим.

Через пандемію COVID-19 пропуск громадян через КПВВ у Херсонській області вже було обмежено раніше, однак з 15 червня пропуск громадян було поновлено.