Уряд до кінця серпня заборонив в’їзд і виїзд на територію Криму

Уряд України ухвалив рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і виїзду з неї, повідомив міністр Кабінету vіністрів Олег Немчинов за підсумками позачергового засідання уряду 8 серпня.

Президент України Володимир Зеленський раніше цього дня дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим, забезпечити заклади усім необхідним обладнанням, враховуючи стрімке зростання кількості випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19.

Також Кабмін має переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, вказав президент.

За минулу добу, 7 серпня, в Україні виявлено 1 489 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19, свідчать дані РНБО. Це новий антирекорд, щодня і в попередні три дні цифри число нових хворих зростало.