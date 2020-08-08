Зеленський закликав «мобілізуватися» для запобігання другій хвилі COVID-19

Президент України Володимир Зеленський дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим, забезпечити заклади усім необхідним обладнанням, враховуючи стрімке зростання кількості випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19.

Як повідомляє вранці 8 серпня Офіс президента, глава держави також доручив уряду забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі і посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.

Також Кабмін має переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

«Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для запобігання другій хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не тільки для економіки, але і для нашого людського капіталу», – сказав Зеленський.

За минулу добу, 7 серпня, в Україні виявлено 1 489 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19, свідчать дані РНБО. Це новий антирекорд, щодня і в попередні три дні цифри число нових хворих зростало.