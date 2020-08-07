Чотири українські фармкомпанії тестують препарати від COVID-19 – РНБО

Чотири українські фармацевтичні компанії проводять клінічні дослідження препаратів для лікування коронавірусної інфекції COVID-19, зокрема симптоматичного, повідомляє пресслужба Ради безпеки й оборони України.

За повідомленням, це – АТ «Фармак», ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА» і ТДВ «ІНТЕРХІМ».

«Україна має достатню кількість високопрофесійних фахівців і підприємств фармацевтичної галузі, здатних створити необхідні для лікування COVID-19 ліки і вакцини», – заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

У повідомленні вказано, що, за даними Державного експертного центру МОЗ, нині в Україні за напрямом «Інфекційні хвороби/COVID-19» проводяться клінічні випробування чотирьох лікарських засобів – «АМІЗОН® MAKC» (виробництва АТ «Фармак», Україна), «Аміксин® ІС» (ТДВ «ІНТЕРХІМ», Україна), «Корвітин®» (ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна) і «Біовен» (ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА», Україна).

«Всі ці препарати зареєстровані в Україні, отже допускаються до застосування, та давно відомі, проте в інструкціях до їх застосування не міститься інформації щодо лікування COVID-19. Віковий діапазон учасників всіх досліджень – дорослі (18-65 років), а щодо «Біовену» та «Корвітину» – додатково включено до переліку учасників осіб літнього віку (старші 65 років)», – йдеться в повідомленні.

У РНБО нагадали, що спеціальних ліків проти коронавірусної інфекції COVID-19 поки що немає, зараз під час цього захворювання проводять лише симптоматичне лікування.

У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначали, що низка лікарських засобів може сприяти поліпшенню самопочуття й полегшенню симптомів COVID-19, але наразі немає підтверджень, що який-небудь препарат дає змогу запобігти цьому захворюванню або лікувати його.