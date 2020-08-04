У МОЗ розповіли, коли і які вакцини від COVID-19 зможе отримати Україна

Станом на початок серпня клінічні дослідження шести вакцин-кандидатів проти COVID-19 наблизилися до завершальної стадії, повідомив 4 серпня заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«На початок серпня вже 25 вакцин-кандидатів проти COVID досліджуються клінічно. І шість із них наблизилися до завершальної стадії, перебувають нині на третій клінічній стадії, результати якої ми очікуємо до кінця року. Серійне виробництво повинно розпочатися, маємо надію, на початку 2021 року. І вакцини повинні з’явитися, в тому числі, і в Україні – для профілактики поширення коронавірусної хвороби», – сказав Ляшко під час онлайн-брифінгу.

Він також повідомив, що 3 серпня Україна отримала підтвердження від ініціативи COVAX, створеної для швидкого і справедливого доступу вакцин від COVID-19 у світі, і в рамках співпраці з цим міжнародним механізмом може розраховувати на отримання близько 8 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 для груп ризику.

За цим механізмом, кожна країна, яка є його членом і якій надали право звернутися за цією допомогою, отримає вакцини для покриття щепленнями близько 20% населення, додав Ляшко.

«Для України це прогнозується близько восьми мільйонів доз. Це та вакцина, яка гарантовано надійде в Україну різними об’ємами. І вона може бути або безкоштовною, або за спеціальною ціною», – сказав головний санітарний лікар.

Паралельно з цим Кабінет міністрів і МОЗ ведуть переговори з виробниками й урядами інших країн для того, щоб, крім цих 20%, Україна мала можливість додатково закупити вакцину за бюджетні кошти уже за іншими, не спеціальними цінами, сказав Ляшко.

«Також ми працюємо з виробниками для того, щоб у подальшому вони реєструвалися на території України. І суб’єкти господарювання, які хотітимуть захистити своїх працівників, для того, щоб унеможливити масові спалахи на підприємствах, також могли купувати і вакцинувати своїх працівників», – заявив головний санітарний лікар.

В Україні станом на 4 серпня зафіксували 74 219 випадків COVID-19. Одужали 40 613 людей, померли – 1 764.