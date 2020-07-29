Вакцина проти COVID-19 буде не раніше від середини 2021 року – німецький міністр

Міністр німецького уряду завила, що вакцина проти коронавірусу буде готова не раніше від середини наступного року. Нині ж у Європі спостерігаються певні острівці підвищеного рівня захворюваності на COVID-19, а також є обмеження для туризму.

Міністр освіти наукових досліджень Німеччини Анья Карлічек сказала на пресконференції 29 липня в Берліні, що вакцина проти коронавірусу буде готова якнайраніш на середину 2021 року.

Вакцини не будуть доступні для широкої громадськості принаймні до середини наступного року

«Ми не можемо очікувати на диво на цьому етапі, ми все ще маємо допускати, що вакцини не будуть доступні для широкої громадськості принаймні до середини наступного року», – сказала Карлічек.

Міністр додала, що важливо, щоб зусилля окремих країн і міжнародні зусилля докладалися разом. «Ось чому ми маємо працювали на багатьох напрямках, якщо хочемо, щоб вакцини були доступними швидко і в достатніх кількостях», – сказала німецький міністр.

За її словами, вакцина може бути різною для різних груп населення залежно від потреб. «У підсумку всі громадяни, які хочуть вакцинуватися, повинні мати можливість це зробити», – зауважила Карлічек.

150 вакцин-кандидатів

Німецький уряд виділив гранти трьом біотехнічним компаніям, щоб пришвидшити розробку вакцини. Урядові радники наполягають на виділенні грантів із фонду в 750 мільйонів євро трьом компаніям – BioNtech, CureVac та IDT Biologika, які розробляють вакцини.

«Всі три вони є багатонадійними кандидатами, але ми повинні завжди очікувати і невдачі під час тестувальної фази, бо одна справа мати ефективну вакцину, а інша – мати безпечну вакцину, яку б хотіли люди», – сказала Карлічек.

Як і деінде в Європі, Німеччина повідомила про збільшення кількостей заражень коронавірусом останніми днями, а голова німецького Інституту інфекційних захворювань імені Роберта Коха поклав вину за це на недбалість, додавши, що наразі не відомо, чи вже почалась друга хвиля коронавірусу.

Міністр Карлічек закликала людей тримати фізичну дистанцію і носити маски, щоб не перекреслити того, чого Німеччина досягла останніми тижнями, взявши пандемію під контроль.

У світі зараз розробляють чи вже тестують 150 кандидатів на вакцину проти COVID-19. Із них 23 вакцини вже проходять тестування на людях по цілому світі.

Між тим уже почались дискусії про ціну, яку матимуть вакцини проти коронавірусу.

Американська корпорація Pfizer Inc сказала, що інші розвинуті країни мають платити таку ж ціну за майбутню вакцину, яку буде встановлено у США.

Американський уряд погодився заплатити близько двох мільярдів доларів, щоб закупити достатньо антикоронавірусної вакцини, що її розробляють Pfizer і німецька BioNTech SE – щоб було можливим вакцинувати 50 мільйонів людей за ціною 39 доларів за дворазову дозу.

Представники корпорації Pfizer очікують, що люди повинні будуть проходити вакцинацію кілька років поспіль, щоб виробився загальний (колективний) імунітет у глобальних масштабах. Це пов’язано з тим, що або імунітет може послаблюватись чи зникати з часом, або ж вірус зможе проходити різні мутації, з’являючись у нових різновидах.

Ви зможете переходити швидко від одного типу вакцини до іншого, просто змінюючи (генетичний) код

Як сказав керівник компанії Pfizer Альберт Бурла, технологія, що її застосовують при розробці вакцини компанії BioNTech і Pfizer, «є доброю для обох речей: ви можете посилювати, посилювати і ще раз посилювати (імунітет проти вірусу) без втрати ефективності (препарату)».

«А також ви зможете переходити швидко від одного типу вакцини до іншого, просто змінюючи (генетичний) код», – додав він.

Ситуація в Європі

На європейському континенті спостерігається підвищення рівня ураження коронавірусом у певних країнах або певних регіонах. Відповідно вводяться – чи, радше, знову повертаються – обмеження і посилюються карантинні заходи.

В Італії Сенат схвалив пропозицію щодо продовження надзвичайного стану до 15 жовтня, хоча очікувалося, що його продовжать до 31 жовтня.

Перед голосуванням прем’єр-міністр Джузеппе Конте виступав перед сенаторами і заявив, що продовження цього стану необхідне як із огляду на економічну ситуацію, так і через те, що вірус продовжує циркулювати в країні.

«Продовження неминуче, це не авторитаризм, це робить нашу країну безпечнішою», – сказав він.

Уряд Італії оголосив надзвичайний стан на початку січня, щоб міністри могли впоратися з коронавірусною кризою. Термін його дії завершувався в кінці липня.

Італія є однією із найбільш постраждалих від пандемії країн у Європі.

Франція не планує знову вводити повну заборону на поїздки в європейські країни, але буде давати рекомендації щодо поїздок у регіони, де фіксують спалахи коронавірусної епідемії. Про це заявив держсекретар МЗС Франції у справах Європи Клеман Бон.

«Слід якомога більше уникати суворого закриття кордонів у межах Європи і Шенгенської зони. Ми намагаємося націлюватися на кластери (місця спалахів хвороби – ред.) без непропорційних заходів», – сказав Бон.

Слід якомога більше уникати суворого закриття кордонів у межах Європи і Шенгенської зони

Він навів приклад «сильної рекомендації», яку французька влада опублікувала щодо поїздок в іспанську Каталонію. «Але цей захід не поширюється на всю Іспанію», – сказав Бон.

У Німеччині також проти закриття внутрішніх кордонів ЄС, але обговорюють низку заходів для зменшення кількості нових випадків інфікування у період відпусток.

Євросоюз планує залишити кордони закритими для мандрівників із більшості третіх країн, включаючи США, протягом як мінімум іще двох тижнів на тлі різкого зростання числа випадків COVID-19.

Курортні Албанія і Болгарія знову «червоні» для України

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило оновлені дані щодо кількості активних випадків коронавірусного захворювання за кордоном, відповідно до яких деякі відкриті раніше для українських туристів країни, такі, як Албанія і Болгарія, відійшли до «червоної зони».

В Україні є вимога проходити самоізоляцію/обсервацію або здавати ПЛР-тест мандрівникам, які повертаються з держав «червоної зони». Такими державами, відповідно до критеріїв уряду, є країни, де кількість активних випадків коронавірусного захворювання на 100 тисяч населення перевищує 55.

Дотепер Албанія і Болгарія залишалися «зеленими», і українці могли повертатись із відпочинку без вимоги самоізоляції.

«Червоною» залишається і Чорногорія з показником 321. «Межовим» є й Єгипет із 52 активними випадками на 100 тисяч населення.

У безпечній «зеленій зоні» залишаються Туреччина, де показник становить 13, і Хорватія з показником майже 21.