В Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19 – РНБО (оновлено)

В Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19, свідчать оновлені дані на сайті Ради національної безпеки та оборони.

Декілька хвилин тому на сайті РНБО йшлося про 692 нові випадки.

Померли за добу 26 пацієнтів, 737 – одужали.

Загалом в Україні зафіксували 74 219 випадків COVID-19. Одужали 40 613 людей, померли – 1 764.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили майже 18,3 млн випадків COVID-19. Одужали майже 10,9 млн пацієнтів, померли 693,6 тисячі.