Вчені КПІ: колективний імунітет проти COVID-19 може з’явитися в українців протягом року

Колективний імунітет проти COVIID-19 може з’явитися в українців протягом року, вважає група вчених «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського».

Вони констатують, що коєфіцієнт кореляції між кількістю інфікованих осіб і кількістю проведених тестів ПЛР-методом є досить високим (К=0.807). Тому за умови збереження характеру зростання кількості ПЛР-тестів кількість виявлених хворих людей в Україні на кінець серпня 2020 року сягне рівня приблизно 110-115 тисяч.

«Такий характер поширення коронавірусу може бути уповільнений лише в результаті поступової появи колективного імунітету приблизно у 60-70% населення. Природний плин цього процесу може відбуватися протягом року. Його суттєве пришвидшення можливе лише в результаті масової вакцинації населення, що на даний час є важко передбачуваним явищем», – зазначили вчені.

Cтаном на 3 серпня в Україні виявили 73 158 випадків інфікування коронавірусом, померли 1 738 людей, одужали 39 876.