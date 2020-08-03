«Носити маски навіть удома»: у США епідемія COVID-19 перейшла в нову фазу

Координаторка Білого дому з протидії коронавірусній інфекції Дебора Біркс заявила в інтерв'ю CNN, що епідемія в Сполучених Штатах перейшла в нову фазу: коронавірус поширився набагато ширше, ніж це було в березні і квітні. Епідемія вразила не тільки міста, а й периферію.

Біркс наголосила на необхідності дотримуватися рекомендацій органів охорони здоров’я: носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

«Усім жителям невеликих селищ, далеких від міських агломерацій, хочу сказати: у вас немає імунітету до коронавірусу. Якщо ви живете поруч із родичами, людьми кількох поколінь, і в вашій місцевості спалах епідемії, вам доведеться носити маски навіть удома», – сказала Біркс.

Новий узагальнений прогноз, опублікований американськими центрами протидії та профілактики захворювань, попереджає, що до 22 серпня в США число смертельних випадків від COVID-19 перевищить 170 тисяч. Дотепер у США від цієї хвороби загинули 154 тисячі людей. Рівень інфікування останнім часом зріс у 20 штатах.

Колишній голова Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Скотт Ґотліб у недавньому інтерв'ю каналу CNBC припустив, що до кінця цього року число смертельних випадків може подвоїтися і сягнути 300 тисяч, якщо в США не зміниться ставлення до епідемії.