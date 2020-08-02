Перші смерті від початку пандемії: як В’єтнаму досі вдавалося стримувати коронавірус і що сталося зараз

В’єтнам називають прикладом успішної боротьби з коронавірусом – країна від початку пандемії не мала жодного випадку смертності від COVID-19. Нових локальних випадків інфікування там не реєстрували понад три місяці. Радіо Свобода пояснює, в чому причина таких успіхів цієї держави в боротьбі з пандемією і чому вони можуть опинитися під загрозою.

У В’єтнамі – із населенням більш ніж 95 мільйонів людей – від початку пандемії коронавірусу до цього часу не фіксували смертей від COVID-19. Та й зареєстрованих випадків захворювання було менше ніж півтисячі. Розвиток ситуації протягом останніх трьох місяців давав можливість сподіватися, що проблеми із COVID-19 цю країну обійшли стороною.

Фахівці зазначали, що В’єтнаму вдалося стримати поширення коронавірусу завдяки:

централізованій програмі карантину;

швидкій ізоляції потенційно інфікованих;

агресивній системі відстеження контактів;

В’єтнам не чекає, поки у людей проявляться симптоми, щоб почати щось робити

«В’єтнам не чекає, поки у людей проявляться симптоми, щоб почати щось робити. Таким чином, відповідь ґрунтується на епідеміології. Це означає, що якщо хтось був десь, де є випадки захворювання, або якщо хтось контактував з кимось, у кого проявилися симптоми, або отримав позитивний результат тесту на коронавірус, то цих людей ізолюють від суспільства у карантинних установах, як і тих, із ким вони контактували», – сказав в інтерв’ю Балканській службі Радіо Свобода Рогір ван Доорн, мікробіолог, директор відділення клінічних досліджень Оксфордського університету у Ханої.

Що пішло не так?

Проте цими днями ситуація різко змінилася.

Станом на 2 серпня у країні зареєстровано перші три випадки смертей від COVID-19 із початку оголошення пандемії.

Відбувся раптовий сплеск захворювання, який поширився на шість міст і провінцій за останній тиждень, повідомляє агентство Reuters.

Нові випадки зафіксували у Ханої, Хошиміні і на Центральному нагір’ї, що пов'язують із недавнім спалахом у місті Дананг, де завдяки спеціальним туристичним пропозиціям відпочивали десятки тисяч туристів.

Це поставило під загрозу попередні успіхи В’єтнаму у боротьбі із поширенням коронавірус, вважають оглядачі.

Прем’єр-міністр Нґуєн Суан Фук 29 липня, заявив, що відтепер кожна провінція і усі міста потрапили під загрозу. Нова хвиля, за його словами, може відрізнятися від тієї, що була на початку року. За його словами, вся країна тепер перебуває під ризиком інфікування.

Коронавірус виявили у 57-річного чоловіка з Данангу, після чого встигли зареєструвати ще щонайменше 30 випадків. І тоді «той оазис безпеки у світі, що страждає від пандемії, почав руйнуватися, коли пацієнт під номером 416 звернувся до місцевої лікарні в Данангу з кашлем та лихоманкою», описує ситуацію Reuters.

2 серпня кількість випадків інфікування сягнула 590.

Яким є джерело нового спалаху інфекції – наразі залишається загадкою. Міністерство охорони здоров’я В’єтнаму повідомило, що один громадянин США, який був у Данангу, відчув перші симптоми захворювання 26 червня.

Влада також висунула припущення, що нові випадки інфікування можуть бути спричинені нелегальною міграцією із Китаю.

Що зробила влада В'єтнаму?

Щоб локалізувати спалах зараження коронавірусом влада В'єтнаму вдалася до таких кроків:

на 15 днів зупинила усі авіарейси в Дананг і вильоти з нього;

із Дананга евакуювалися 80 тисяч туристів;

заплановано тестування 21 тисячі людей, які повернулися із Данангу;

у столиці знову закрила бари;

знову заборонили масові зібрання.

«Соціальне дистанціювання, ймовірно, знову буде впроваджене, а місця для сімейних зібрань будуть закриті», – сказав Рогір ван Доорн.

«Це може бути ще один спалах, і це насправді налякало в’єтнамців, тому що вони думали, що вони вже пережили коронавірус, але, як виявила решта світу, вірус поширюється набагато швидше, ніж ви думаєте», – сказав в інтерв’ю «Голосові Америки» Адам Маккарті, головний економіст у консультаційній компанії Mekong Economics у Ханої.

«Коли я забронював екскурсію у Дананг, там не було нових випадків інфікування коронавірусом. Тепер я хвилююся і хочу скасувати тур. Але туристичні агенти сказали, що не можуть змінити мій рейс. Я сподіваюся, що влада Данангу зможе захистити туристів», – сказав один із туристів в інтерв’ю Радіо Вільна Азія.

За останні шість тижнів загальна кількість випадків інфікування коронавірусом у світі майже подвоїлася. Про це повідомив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Ґебреєсус. «І пандемія продовжує посилюватися», – зазначив він.