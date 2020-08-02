Степанов заявив, що місцева влада не може послаблювати встановлений урядом карантин

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на брифінгу 2 серпня, що місцева влада може лише посилювати карантин, запроваджений урядом, однак не послаблювати.

«Умови карантину згідно з нашим законодавством встановлюються урядом, вони прописані у відповідній постанові. Вже на території області або регіону вони можуть лише посилювати, якщо вважають за потрібне. Але ні в якому разі законодавство не передбачає, що місцеві органи можуть пом'якшувати карантин», – сказав Степанов.

В Україні станом на 2 серпня підтверджено 72 168 випадків інфікування коронавірусом, померли 1 725 людей, одужали 39 543 людини.

31 липня Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, що за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 до «червоної» зони буде віднесено Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

Загалом до «червоної», «помаранчевої» і «жовтої» зони розповсюдження коронавірусу потрапили адміністративно-територіальні одиниці восьми областей України: Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької.

Після цього у Луцькій міській раді висловили незгоду з таким розподілом і заявили про небажання запроваджувати додаткові обмеження. У Тернопільській міській раді також заявили, що місто функціонуватиме у звичному режимі.