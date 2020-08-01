У міськраді Луцька, який потрапив у червону зону по COVID-19, відмовляються посилювати карантин

Радник міського голови Луцька, який за рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, потрапив у «червону» зону через поширення COVID-19, висловив незгоду з таким рішенням.

Ігор Поліщук заявив, що «Луцька міська рада не буде ухвалювати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв’язку з вищевказаним незрозумілим рішенням».

«Справжні мотиви такого рішення не зрозумілі, адже в останній час щодо статистики по рівню захворюваності на COVID-19 в місті нічого не змінилось. «Червоний» рівень означає, що має бути зупинений громадський транспорт, зачинені дитячі садки, заклади громадського харчування, готелі та інше, що в свою чергу призведе до відсутності роботи й засобів для прожиття у тисяч лучан та ще більші недонадходження до міського бюджету й спричинить величезні незручності та проблеми для десятків тисяч лучан», – написав Ігор Поліщук у фейсбуці ввечері 31 липня.

«Якщо центральна влада хоче працювати по закону – нехай вводить надзвичайний стан і лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади й ухвалює інші обмеження», – додав він.

На сайті міської ради заяв із цього приводу немає.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 до «червоної» зони буде віднесено Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

Загалом до «червоної», «помаранчевої» і «жовтої» зони розповсюдження коронавірусу потрапили адміністративно-територіальні одиниці восьми областей України: Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької.