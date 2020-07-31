«Укрзалізниця» через карантин тимчасово скасувала зупинку потягів у Луцьку й Тернополі

«Українська залізниця» повідомила, що тимчасово скасує зупинку низки своїх потягів далекого сполучення в Луцьку й Тернополі, після того, як ці міста потрапили в «червону» зону епідемічної небезпеки через значне поширення в них захворювання COVID-19.

Рішення пов’язане з посиленням карантинних заходів у цих містах, заявили 31 липня в «Укрзалізниці» і оприлюднили перелік потягів, яких стосується нинішня зміна.

Зупинка в Луцьку буде скасована в потягах:

№ 98/97 Ковель – Київ

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка

Зупинка в Тернополі буде скасована в потягах:

№ 12/11 Одеса – Львів

№ 41/42 Дніпро –Трускавець

№ 49/50 Київ – Трускавець

№ 81/82 Київ – Ужгород

№ 136/135 Чернівці – Одеса

№ 108/107 Одеса – Ужгород,

№ 110/109 Львів – Херсон

№ 86/85 Львів – Новоолексіївка

№ 715/716 Київ – Львів

Як заявили в компанії, ця зміна почне діяти з 3 серпня. Зупинка на цих станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі. А пасажирам вказаних поїздів, які планували їхати в Луцьк чи Тернопіль або з цих міст, запропонують повернення повної вартості квитків.

При цьому в компанії нагадали, що під час перебування на об’єктах інфраструктури залізниці, посадки в поїзд і безпосередньо в вагонах необхідно обов’язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Раніше 31 липня Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідно до постанови уряду про зміну правил адаптивного карантину з 1 серпня визначила регіони за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19, і до найбільш небезпечної «червоної» зони наразі потраплять міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.

Ці зони будуть переглядати раз на тиждень, по п’ятницях.

При цьому нові правила починають діяти вже з 1 серпня, а не з 3 серпня, коли почне діяти згадана зміна на «Укрзалізниці».