«Укрзалізниця» через карантин тимчасово скасувала зупинку потягів у Луцьку й Тернополі

«Українська залізниця» повідомила, що тимчасово скасує зупинку низки своїх потягів далекого сполучення в Луцьку й Тернополі, після того, як ці міста потрапили в «червону» зону епідемічної небезпеки через значне поширення в них захворювання COVID-19.
Рішення пов’язане з посиленням карантинних заходів у цих містах, заявили 31 липня в «Укрзалізниці» і оприлюднили перелік потягів, яких стосується нинішня зміна.
Зупинка в Луцьку буде скасована в потягах:
- № 98/97 Ковель – Київ
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка
Зупинка в Тернополі буде скасована в потягах:
- № 12/11 Одеса – Львів
- № 41/42 Дніпро –Трускавець
- № 49/50 Київ – Трускавець
- № 81/82 Київ – Ужгород
- № 136/135 Чернівці – Одеса
- № 108/107 Одеса – Ужгород,
- № 110/109 Львів – Херсон
- № 86/85 Львів – Новоолексіївка
- № 715/716 Київ – Львів
Як заявили в компанії, ця зміна почне діяти з 3 серпня. Зупинка на цих станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі. А пасажирам вказаних поїздів, які планували їхати в Луцьк чи Тернопіль або з цих міст, запропонують повернення повної вартості квитків.
При цьому в компанії нагадали, що під час перебування на об’єктах інфраструктури залізниці, посадки в поїзд і безпосередньо в вагонах необхідно обов’язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Раніше 31 липня Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідно до постанови уряду про зміну правил адаптивного карантину з 1 серпня визначила регіони за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19, і до найбільш небезпечної «червоної» зони наразі потраплять міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.
Ці зони будуть переглядати раз на тиждень, по п’ятницях.
При цьому нові правила починають діяти вже з 1 серпня, а не з 3 серпня, коли почне діяти згадана зміна на «Укрзалізниці».
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