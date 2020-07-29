Степанов: із 1 серпня в Україні діятимуть нові правила карантину

Нові правила щодо карантиннних обмежень почнуть діяти в Україні з 1 серпня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Ми зробили розподіл на чотири зони: «зелена», «жовта», «помаранчева» та «червона». У кожній із них будуть різні обмеження», – сказав міністр.

За словами Степанова, найбільш м’якими обмеження будуть у «зеленій» зоні – масковий режим, дотримання дистанції, одна людина на 5 кв. м на масових заходах, під час відвідування кінотеатрів і театрів зайнятість залу не більше ніж на 50%, у громадському транспорті перевезення виключно в рамках сидячих місць.

«Щодо перетину кордону між «червоною» і «зеленою» зонами всередині країни – у «червоній» буде обмежений рух транспорту, встановлять відповідні пости на перетині», – сказав міністр.

За його словами, нові правила вводять і для поділу країн на «червону» і «зелену» зони. Такі дані оновлюватимуть раз на сім днів.

«Також ми змінимо показники – якщо нині ми вимірюємо кількість активних хворих у країні, то з 1 серпня це буде відбуватися як у країнах Європи. Буде два показники: якщо приріст хворих за останні 14 днів перевищує такий приріст на території України і якщо відсоток приросту за останні 14 днів порівняно з попередніми 14 днями буде більше ніж 30%», – сказав Степанов.

Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. У травні його почали поступово послаблювати, перейшовши до так званого адаптивного карантину, встановленого з 22 травня до 22 червня. Згодом його продовжили до 31 липня.