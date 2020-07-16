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16 липня 2020, Київ 14:23
Новини | Коронавірус

Коронавірус: МОЗ пропонує поділити Україну на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони

Станом на ранок 16 липня в Україні виявили 56 455 випадків COVID-19

Міністерство охорони здоров’я пропонує поділити Україну на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони небезпеки коронавірусу, інформує Офіс президента.

«Степанов повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому. За документом, регіони буде поділено на чотири зони – «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону», де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень. Обмежувальні заходи запроваджуватимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області», – розповіли в Офісі президента про підсумки традиційної селекторної наради.

Станом на ранок 16 липня в Україні виявили 56 455 випадків COVID-19. З них 1 445 померли, 28 931 людина одужала.

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