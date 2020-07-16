Коронавірус: МОЗ пропонує поділити Україну на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони

Міністерство охорони здоров’я пропонує поділити Україну на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони небезпеки коронавірусу, інформує Офіс президента.

«Степанов повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому. За документом, регіони буде поділено на чотири зони – «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону», де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень. Обмежувальні заходи запроваджуватимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області», – розповіли в Офісі президента про підсумки традиційної селекторної наради.

Станом на ранок 16 липня в Україні виявили 56 455 випадків COVID-19. З них 1 445 померли, 28 931 людина одужала.