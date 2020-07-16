У Харкові в опорних лікарнях, де лікують пацієнтів з коронавірусом, не вистачає медиків. Частина звільнилися, частина відмовилися від роботи з ковідом. Навантаження на тих, хто залишився – часто непосильне. Люди звільняються, це призводить до ще більшого дефіциту персоналу. Брак медсестер і санітарок в області вирішили перекрити вчорашніми випускниками медичних коледжів. Чи готові 19-річні хлопці та дівчата до важкої роботи, чи усвідомлюють ризики? І чи можна допускати недосвідчених фахівців до пацієнтів – у сюжеті Ганни Бровко.