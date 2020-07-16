Українці можуть в’їхати до Греції тільки з дозволом на проживання – посольство

Посольство України в Греції роз’яснило деталі щодо умов в’їзду до цієї країни. За повідомленням, потрапити на територію Греції можуть тільки ті громадяни України, які мають дозвіл на проживання – але також на певних умовах.

Наразі, за даними посольства, України немає в переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до Греції на загальних умовах.

«Право на в’їзд в Грецію мають громадяни України з дійсними дозволами на проживання в Греції. Обов’язково! За наявності підстав для в’їзду в Грецію необхідно зареєструвати свій намір на сайті та роздрукувати QR код – підтвердження, що є обов’язковим для перетину кордону, однак не є дозволом на в’їзд!» – зазначають у посольстві.

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Крім того, дипломатична місія звертає увагу на те, що Афіни з 14 липня вимагають у мандрівників надати негативний результат тесту методом полімеразно-ланцюгової реакції на коронавірус SARS-CoV-2. Матеріали для цього тесту мають бути взяти не більше як за 72 години до прибуття на пункт пропуску в Грецію.

4 липня до Афін прилетіли 17 українців, яких не пропустили на територію Греції та залишили в ізоляторі в аеропорту. Рішення ухвалили через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн у зв’язку з коронавірусом.

7 липня всі вони повернулся до України.