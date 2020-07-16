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16 липня 2020, Київ 12:53
Новини | Коронавірус

Число інфікованих коронавірусом у Росії перевищило 750 тисяч

Супровід інфікованої жінки до лікарні, Москва, 14 липня 2020 року

Число росіян, які захворіли на коронавірусну інфекцію нового типу з початку епідемії станом на ранок 16 липня перевищило 750 тисяч і становить 752 797, повідомив штаб боротьби з поширенням хвороби.

За добу зареєстровано 6428 нових випадків інфікування вірусом. Одужали 8 443 людини. Померли 167 пацієнтів.

З початку епідемії одужали 531 692 особи. Згідно з оперативними даними, померли за весь час 11 937 людей.

У світі число випадків зараження наближається до 13 мільйонів 600 тисяч. Росія за кількістю хворих перебуває на четвертому місці після США, Бразилії та Індії, за кількістю померлих – на 11-му.

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