Туризм після COVID-19: як чеський застосунок допоможе готелям по всьому світу

Прага – Через пандемію коронавірусу світовий туризм нині перебуває у кризі. В Європі кордони формально відкрили, однак туристи не поспішають. Наприклад, у Чехії згідно з останніми опитуваннями понад 70 відсотків людей планують провести літню відпустку всередині країни. Бізнес же шукає шляхів приваблювати внутрішнього туриста знижками та акціями. IT-галузь же намагається допомогти готелям виконувати усі правила постковідного часу. Один із таких додатків, що його розробили в Чехії, навіть був визнаний у ВООЗ.

Гаджет у кишені з кожним днем наближає до «безконтактного життя». За допомогою смартфону нині можна зробити майже все – оплатити рахунки, замовити столик у ресторані та навіть не перейматися, якщо забув гаманець із готівкою. У часи соціальної дистанції, які стали невід’ємною частиною життя у постковідні часи, безконтактні технології стали як ніколи зручними та безпечними.

Цю мету поставили перед собою і чеські розробники. Вони розробили сервіс, одне із головних завдань якого звести контакт клієнта із працівниками готелів до мінімуму. Як саме це працює Радіо Свобода вирішило перевірити на своєму прикладі. Для цього вирушаємо до Чеського Крумлова – одного з найпопулярніших серед туристів міст у Чехії, який нині переживає складні часи через відсутність туристів.

З Праги до Крумлова – більше двох годин автівкою. В дорозі знаходимо готель, який вже співпрацює із сервісом. Заповнюємо стандартну інформацію про себе: ім’я, паспортні дані і отримуємо підтвердження. У додатку одразу ж інформація про готель: час заселення, о котрій сніданок, куди піти гуляти. Також одним із найперших пунктів – інформація про заходи безпеки щодо COVID-19.

Зайшовши до рецепції показуємо бронювання та підтвердження. За кілька хвилин нам віддають ключі від номеру і бажають гарного відпочинку.

Ніби нічого особливого, але раніше потрібно було витратити приблизно 15 хвилин на заповнення картки гостя, ваші паспортні дані вносили до системи і після цього, зазвичай, видавалася паперова мапа та усні рекомендації щодо того, які місця необхідно відвідати.

За словами директорки з розвитку мережі готелів Габрієли Змекової нерідко від великого напливу туристів у холі готелю утворювалися черги на реєстрацію. Нині ж згідно з правилами гігієнічної служби Чехії цього допускати не можна.

«Плюсом цього додатку є те, що і з боку клієнтів, і з боку персоналу дотримується дистанція. Тож додаток сприяє безпечним умовам в готелі. Він мінімізує контакт. У майбутньому ми плануємо перевести реальну картку-ключ від номеру у повністю електронний формат, аби клієнти могли відчиняти свою кімнату лише за допомогою свого смартфону», – розповіла Радіо Свобода директорка з розвитку мережі готелів Габрієла Змекова.

Габрієла розповідає про плани із піднесеним настроєм. Однак всього кілька місяців тому, коли під час локдауну двері готелів були зачинені, бізнес ледь зводив кінці з кінцями. Чимало співробітників довелося звільнити.

Втрати нашої компанії понад 4 мільйони доларів. Ми, фактично, починаємо з нуля

«Втрати нашої компанії понад 4 мільйони доларів. Ми, фактично, починаємо з нуля. Нам довелося переорієнтуватися на інший туристичний ринок і почати застосовувати сучасні технології. Цей додаток, я гадаю, зможе допомогти зробити перебування наших гостей ще більш зручнішим і, що не менш важливо нині – безпечнішим», – продовжує пані Змекова.

Сервіс був у розробці вже кілька років, однак запрацювати на повну силу йому допомогла пандемія. Засновниця проєкту Павліна Зихова розповідає, що раніше більшість туристів, які приїздили сюди, навіть не замислювались про час, який вони витрачають при реєстрації та без проблем користувались паперовими мапами.

Навіть користування однією ж й тією самою ручкою вже може бути потенційною загрозою

«Все змінилося, коли почався ковід. Подумайте, навіть користування однією ж й тією самою ручкою вже може бути потенційною загрозою. До того ж готелі зараз мусять виконувати рекомендації чеського Міністерство охорони здоров’я, зокрема онлайн реєстрація, дистанція між людьми. То ж наш додаток ідеально підійшов і для цього», – розповіла Радіо Свобода засновниця проєкту пані Зихова.

Ба більше додаток підкаже обов’язкові для відвідування туристичні місця та ресторани. Останні у Крумлові теж переживають складні часи. У центрі міста часто зустрічаються таблички «ми зачинені». Ті ж кому вдалося пережити локдаун, змушені були знизити ціни, аби хоч якось заохотити чеських туристів.

«Попри спокійну ситуацію із коронавірусом у Чехії, наш ресторан мусить працювати згідно з новими санітарними заходами: дотримання відстані, персонал у масках. Значно нас обмежує і новий режим роботи, до 11 години вечора. Ми вже не віримо, що цього сезону буде багато туристів з-за кордону, однак мусимо працювати», – розповів Радіо Свобода менеджер ресторану Адам Зимола.

Чим може і ресторанному, і готельному бізнесу допомагає і саме місто. Адже більше половини населення Чеського Крумлова працюють у туристичній галузі.

Крумлов був порожнім протягом кількох місяців – це було місто привид

«Крумлов був порожнім протягом кількох місяців – це було місто привид. В нас є приблизні оцінки втрат – це близько 50 мільйонів крон (≈ 57 млн. грн – ред. ). Місто дозволило ресторанам зробити тераси, зараз вони цим користуються безкоштовно. Тож в цьому місто пішло на зустріч підприємцям, щоб вони хоч трохи компенсували свої втрати. Ми також раді, що чеські розробники піклуються про розвиток туристичного бізнесу і допомагають нам», – розповів Радіо Свобода заступник мера спортивної та туристичної культури Чеського Крумлова Мартін Гак.

Після обіду та відвідування пам'яток чеський додаток дозволяє так само швидко через телефон дозволить виселитися з готелю. Сервісом вже користується понад 300 готелів по всій Європі, і на час пандемії він для них безкоштовний. Посприяв цьому грант від чеського уряду, який розробники отримали за допомогу у розвитку туризму. А нещодавно сервіс став фіналістом конкурсу, що його влаштовувала ВООЗ серед проєктів, які допомагають оговтатися туристичній галузі.