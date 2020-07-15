«Вони все знали давно»: китайська вірусологиня звинуватила владу Китаю у приховуванні фактів про поширення коронавірусу

Китайська вчена, лікар-вірусолог, яка втекла до США з Гонконгу, звинуватила владу КНР у приховуванні фактів про поширення нового коронавірусу. Лікар Янь Лімен розповіла американським журналістам, що, на її думку, Пекін знав про COVID-19 задовго до того, як вирішив розповісти про нову хворобу решті світу. Жінка стверджує, що її керівники в Китаї ігнорували дослідження коронавірусу, які вона здійснювала і які, на її думку, могли б урятувати сотні тисяч життів. Її слова не мають підтверджень чи заперечень із незалежних джерел; університет, у якому вона працювала, заперечує, що вона взагалі досліджувала поширення нового коронавірусу, у ВООЗ теж заперечують співпрацю з нею, про яку вона стверджує.

Історія Янь Лімен, яка зуміла таємно залишити Китай ще в кінці квітня цього року, причому з багатьма драматичними і навіть детективними пригодами, знову привернула до себе багато уваги зараз – після виходу в британській газеті Sunday Mirror інтерв’ю зі Стівеном Банноном, колишнім помічником президента США Дональда Трампа. Баннон заявив, що з КНР останнім часом втекло багато лікарів-вірусологів, які працювали в тому числі в знаменитій вірусологічній лабораторії в місті Ухань. За його словами, вони почали співпрацювати зі спецслужбами США і Великої Британії – і розповідають жахливі речі.

Стівен Баннон наголосив, що у США зі втікачами з КНР працюють співробітники Федерального бюро розслідувань, які намагаються методом опитувань і зіставлень скласти точну картину – як, коли і за яких обставин у Китаї з’явився вірус SARS-CoV-2 і чи міг він дійсно потрапити в зовнішній світ із вірусологічної лабораторії в Ухані, а не прийти з природного середовища, наприклад, із одного з місцевих так званих «мокрих ринків», де торгують дикими тваринами на забій.

За інформацією Баннона, ці лікарі, які втекли на Захід протягом усіх останніх місяців, починаючи ще з лютого, розповідають, зокрема, що лабораторія перебуває в «дуже поганому стані» і що «заходів безпеки дотримуються там жахливо».

«Ці люди все ще не готові спілкуватися з журналістами. Але так, у нас є лікарі з різних китайських лікарень і лабораторій, із Уханю й інших міст, які надали докази вини Комуністичної партії Китаю – відразу за кількома пунктами: і в недбальстві, і, головне, в приховуванні небезпеки. Вважаю, що, коли ці факти оприлюднять, багато хто з нас буде шокований», – заявив Стівен Баннон.

Одна з таких лікарів – Янь Лімен, яка спеціалізувалася в сфері вірусології й імунології в Гонконзькій школі громадської охорони здоров’я при місцевому Гонконзькому університеті. На відміну від переважної більшості своїх колишніх колег, вона вже зважилася поговорити з журналістами.

В інтерв’ю телеканалові Fox News і іншим американським медіа вона розповіла, як за кілька годин до того, як вона сіла 28 квітня на рейс гонконзької авіакомпанії Cathay Pacific, що вилітав у Лос-Анджелес, вона екстрено готувала свою втечу, пакувала єдину сумку і пробиралася повз датчики руху і відеокамери в університетському містечку. Вона знала, що якби її зловили, то напевно кинули б у тюрму або, що ще гірше, зробили однією з «безвісти зниклих».

Янь Лімен упевнено заявляє, що, на її думку, китайський уряд знав про новий коронавірус задовго до того, як зважився розповісти про появу нової хвороби іншим державам. Вона також додає, що її наукові керівники в КНР, багато з яких добре знані в науково-медичному світі як провідні експерти в своїй галузі, ігнорували дослідження, які вона проводила на самому початковому етапі пандемії.

На думку Янь Лімен, вони порушили всі професійні й етичні кодекси, враховуючи їхній статус у «базовій лабораторії» Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка спеціалізується на вірусах грипу і пандеміях. Але в її колег були на те причини, а саме страх за своє життя і життя членів їхніх родин. Янь Лімен каже, що впевнена в тому, що і сама вона перебуває у величезній небезпеці, навіть на американській землі і під захистом ФБР. Вона також боїться, що ніколи не зможе повернутися додому, і живе з гіркою думкою, що, найімовірніше, більше ніколи не побачить ні свою сім’ю, ні друзів.

Янь Лімен, за її словами, була однією з перших у світі вчених, які вивчили новий коронавірус. Наприкінці грудня 2019 року її науковий керівник, начальник патронованої ВООЗ лабораторії Гонконзького університету доктор Лео Пун попросив її, як вона каже, вивчити підозрілі і дедалі частіші випадки захворювань, що нагадували за симптоматикою дію вірусів групи SARS, у материковому Китаї: «Але уряд КНР і КПК відмовилися дозволити закордонним експертам, у тому числі в Гонконзі, здійснювати дослідження в самому Китаї. Тому я звернулася до своїх друзів, щоб отримати більше інформації».

У жінки була велика мережа професійних контактів у різних медичних установах материкового Китаю, де вона виросла і навчалася в різних вишах. Янь Лімен каже, що саме з цієї причини її й попросили провести такі дослідження, особливо з урахуванням того, що її команда знала, що не отримає правдивої інформації від влади. Один із її друзів, учений із Центру контролю і профілактики захворювань у Китаї, знав про випадки цих захворювань із перших рук, і, за її словами, 31 грудня розповів Янь про передачу нової хвороби від людини людині, тобто задовго до того, як Китай і ВООЗ визнали, що таке можливо.

За словами Янь Лімен, вона повідомила про це свого начальника. «Він тільки кивнув у відповідь і сказав мені продовжувати працювати», – згадує вона. Через кілька днів по тому, 9 січня 2020 року, ВООЗ видала заяву: «На думку китайської влади, цей вірус може викликати важкі захворювання у деяких пацієнтів, але не може легко передаватися від людини до людини».

Багато лікарів і вчених у всьому Китаї, як каже Янь Лімен, широко обговорювали новий вірус – до того часу, як помітили різку зміну загального тону начальства і чиновників КПК: «Ніби вимкнули звук. Наші колеги з міста Уханю, який згодом став епіцентром спалаху COVID-19, перестали з нами спілкуватися, а всіх інших, і нас, суворо попередили, щоб ми не розпитували їх ні про які подробиці. Деякі лікарі зловісно перешіптувалися: «Ми не можемо говорити про це, але нам треба носити маски».

Потім, згідно з її джерелами, кількість випадків передачі вірусу від людини до людини у всій КНР стала рости в геометричній прогресії, і Янь зважилася самостійно потайки шукати відповіді: «Було багато, дуже багато пацієнтів, які не отримували вчасно ні лікування, ні навіть діагнозу. Лікарі в лікарнях були пригнічені і налякані».

Вона розповідає, що знову повідомила про зроблені нею висновки свого керівника 16 січня – і саме тоді він нібито сказав їй мовчати і бути дуже обережною. «Він попереджав мене кілька разів: «Не переступайте забороненої лінії. У нас будуть проблеми, ми можемо просто зникнути». Янь Лімен також стверджує, що співдиректор її лабораторії, пов’язаної з ВООЗ, професор Малік Пейріс також усе знав і розумів, але нічого не робив. Цікаво, що зараз представники ВООЗ кажуть, що нічого не приховували – навпаки, вони звинувачують Янь Лімен у брехні і кажуть, що вона і її колеги ніколи не працювали на Всесвітню організацію охорони здоров’я.

Нині Янь Лімен в інтерв’ю Fox News каже, що, незважаючи на всі перешкоди, її підтримувало почуття, що вона повинна вибрати між добром і злом. Вона наголошує, що відчувала себе зобов’язаною розповісти правду світові, незважаючи на всі можливі особисті і професійні наслідки: «Я з юності знаю, як влада в Китаї ставиться до «стукачів». І, як і багато хто до неї, коли Янь усе-таки зважилася кинути виклик самій Компартії Китаю, вона швидко зрозуміла, що її життя, мабуть, перебуває в небезпеці, як і життя її близьких. За її словами, вона пережила справжній неприхований страх.

Янь Лімен зуміла зв’язатися з відомим гонконзьким блогером Лу Де, який живе у США. Після того, як вона поділилася з ним деякими своїми теоріями і підозрами, він заявив Янь, що їй треба терміново виїхати, можливо, в Сполучені Штати, де їй не доведеться постійно озиратися через плече. Тільки тоді вона буде в безпеці і зможе говорити про все відкрито, додав він.

Янь вирішила втекти з КНР, але все ускладнилося, коли її чоловік, який також працював у її лабораторії, виявив, що вона розмовляла з Лу Де телефоном. Вона каже, що благала чоловіка їхати з нею, але її чоловік, теж авторитетний учений, який спочатку підтримував її дослідження, раптово змінив думку: «Він був страшенно розлючений. Звинувачував мене, намагався похитнути мою впевненість. Він кричав, що вони вб’ють усіх нас». Вражена і ображена, Янь вирішила їхати без нього. Квиток на рейс до США вона зуміла купити 27 квітня. Вже наступного день Янь Лімен сиділа в літаку.

У той час як Янь, пройшовши через численні допити в ФБР, намагалася якось влаштуватися у США, її друзі і родина в КНР, за її словами, пережили справжнє пекло. Зокрема, агенти китайських спецслужб у її рідному місті розгромили її маленьку квартиру і грубо допитували її батьків. Коли вона зв’язалася з матір’ю і батьком, вони почали благати її повернутися додому, кажучи, що вона не знає, що чинить, і просили її здатися і відмовитися від будь-якого протистояння з владою. А Гонконзький університет видалив її сторінку зі свого сайту і закрив їй доступ до робочої пошти, незважаючи на те що, за її словами, вона була в схваленій щорічній відпустці.

Представник університету заявив, що Янь Лімен більше не є їхнім співробітником, відмовившись відповідати на всі інші запитання – лише додавши, що не розкриває особисту інформацію про неї «з поваги до наших нинішніх і колишніх співробітників». «Доктор Янь Лімен ніколи не займалася ніякими дослідженнями щодо передачі COVID-19 від людини до людини в грудні 2019 – січні 2020 року», – також мовиться на сайті Гонконзького університету.

Свідчення і звинувачення Янь Лімен на адресу Пекіну – далеко не перші і не єдині. Раніше, в середині травня, дуже відомий китайський епідеміолог і пульмонолог Чжун Наньшань розповідав в інтерв’ю американському телеканалові CNN про те ж саме – як саме китайська влада, і особливо міська адміністрація Уханю, всіляко применшувала і приховувала дані про масштаби і небезпеку епідемії COVID-19, яка тоді почалася. Саме цей учений 2003 року був одним із перших лікарів у КНР, хто виявив коронавірус SARS-CoV, що викликав спалах «атипової пневмонії». Тоді він став світовою знаменитістю – за спростування офіційних заяв Пекіну про те, що і те захворювання не становило майже ніякої небезпеки. Західні медіа називали Чжун Наньшаня «героєм SARS» за його діяльність під час епідемії «атипової пневмонії».

Як у середині травня розповідали журналісти CNN, у середині січня 2020 року Чжун Наньшань приїхав в Ухань – і саме він і заявив на весь світ, що новий коронавірус SARS-CoV-2 все-таки передається від людини до людини. В той час Пекін офіційно все ще повторював, що ніяких доказів цього немає, і називав чергову епідемію «контрольованою». За словами лікаря, в нього виникли підозри після того, як офіційне число хворих в Ухані (41 людина) не змінювалося протягом 10 днів, тоді як уже з’являлися дані про заражених людей поза межами КНР: «У той час місцева влада не хотіла говорити правду. На самому початку вона мовчала, і тоді я наважився сказати, що, можливо, в нас захворює набагато більше число людей».

А на початку червня цього року про те, як влада КНР, очевидно, довгий час водила за ніс Всесвітню організацію охорони здоров’я, розповіли журналісти міжнародного новинного агентства Associated Press. Вони також нагадали, як протягом усього січня ВООЗ публічно хвалила Китай за те, що вона назвала «швидкою реакцією на появу нового коронавірусу». ВООЗ неодноразово дякувала китайському урядові за те, що він «негайно» поділився генетичними даними SARS-CoV-2, і зазначила, що прихильність Пекіну принципам відкритості була «дуже разючою і навіть такою, яку словами не змалюєш». Але за лаштунками виявилася зовсім інша історія: як вказувало Associated Press, насправді, незважаючи на всі оплески, Китай, наприклад, фактично оприлюднив генетичну карту, або геном, нового коронавірусу більш ніж через тиждень після того, як три його різні урядові лабораторії повністю розшифрували цю інформацію.

Головною причиною всього знову був суворий контроль над рухом будь-яких таких даних із боку КПК – про що свідчать сьогодні десятки нових інтерв’ю і внутрішніх документів, які випливли на світло. І саме в той момент детальні дані про всі випадки інфікування новим коронавірусом могли б у багато разів знизити смертність пацієнтів по всьому світі і вповільнити швидкість поширення COVID-19 – поряд із прискоренням глобальних розробок необхідних тестів, ліків і вакцин.