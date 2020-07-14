Імунітет до COVID-19 може зникати за кілька місяців – попередні оцінки британських вчених

Коронавірус COVID-19 може заражати людей з року в рік, подібного до застуди, а імунітет до цієї хвороби зменшується через декілька місяців. Такими попередніми оцінками поділились британські вчені Кінгз Коледжу на основі проведеного дослідження, пише The Guardian.

Нове дослідження проаналізувало поведінку антитіл до COVID-19 у 90 осіб у Великій Британії. Його результати свідчать, що кількість антитіл до коронавірусу досягала піку через три тижні після виявлення симптомів, а потім антитіла поступово втрачали свою силу.

У деяких пацієнтів вже через декілька місяців після видужання не було виявлено антитіл до хвороби.

«Забито ще один цвях у домовину небезпечної концепції колективного імунітету», – цитує видання одного із співавторів дослідження, яке ще не пройшло рецензування.

Для того, щоб вакцина була ефективною, потрібно, щоб її застосовували регулярно, твердить Кейті Доорес з лондонського Кінгз Колледжу, спираючись на результати дослідження.

Дослідження антитіл проведене в Іспанії також показало, що 5% тих, хто видужав від коронавірусу утримали антитіла, а 14% тих, у кого аналізи спочатку показували наявність антитіл, вже через декілька тижнів антитіл не мали.

«В світлі цих результатів, будь-яка пропозиція досягти колективного імунітету через природнє інфікування – не лише дуже неетична, але і недосяжна», – заявляють автори дослідження проведеного в Іспанії, результати якого було опубліковано в медичному науковому журналі «Ланцет».