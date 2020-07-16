Пов’язані з Росією хакери намагаються викрасти дані про вакцини від коронавірусу – заява

Хакери, яких підтримує Росія, намагаються вкрасти дослідження що стосуються вакцин і лікування COVID-19 з академічних і фармацевтичних установ по всьому світу. Про це заявив британський Національний центр кібербезпеки (NCSC) у четвер, повідомляє агентство Reuters.

У скоординований заяві Великої Британії, Сполучених Штатів і Канади напад приписують групі APT29, також відомої як Cozy Bear, яка, за їхніми словами, майже напевно діяла як частина російських пресслужб.

«Ми засуджуємо ці огидні атаки проти тих, хто виконує життєво важливу роботу у боротьбі з пандемією коронавірусу», – зазначив представник британського центру кібербезпеки Пол Чічестер.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що це «абсолютно неприйнятно», що російські спецслужби обрали мішенню тих, хто бореться з пандемією. Він наголосив, що Велика Британія буде працювати з союзниками, щоб притягнути винних до відповідальності.

У NCSC очікують, що група хакерів продовжить свої атаки на організації, що працюють над вакцинами та ліками від COVID-19.

У травні Велика Британія і США заявили, що мережі хакерів націлені на національні та міжнародні організації, що шукають шляхи боротьби з пандемією COVID-19. Але такі Втім такі напади раніше не були явно пов’язані з російською владою.

Пов’язану з урядом групу Cozy Bear підозрюють у зломі серверів Демократичної партії напередодні виборів в США в 2016 році.