Туристам з Єгипту та Албанії не потрібно буде проходити самоізоляцію – Криклій

Туристам, які повертаються з Єгипту та Албанії, не потрібно буде проходити 14-денну самоізоляцію, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

«Гарні новини для тих, хто планує відпочинок в Єгипті або Албанії. Щойно уряд змінив критерії щодо країн, які відносяться до «червоної зони». Тепер після повернення з Єгипту чи Албанії не потрібно проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію або робити тестування на COVID-19», – написав Криклій.

Станом на ранок 15 липня в Україні виявили 55 607 випадків COVID-19. З них 1 427 померли, 28 131 людина одужала.