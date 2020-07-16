В Україні виявили 848 нових випадків COVID-19 (станом на 15 липня було 836), свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

Загальна кількість зафіксованих хворих сягнула 56 455. З них 1 445 померли (18 нових смертей за добу), 28 931 (+800 за добу) людина одужала.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса (США), у світі виявили понад 13,5 мільйона випадків COVID-19. Одужали більш як 7,5 мільйона людей, понад 584 тисячі померли.